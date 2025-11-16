Od sutra je velika akcija policije na prometnicama. Ovo morate, znati, evo detalja

Policija je najavila provođenje preventivno-represivne akcije "Nadzor teretnih vozila i autobusa" koja će se na području cijele Hrvatske odvijati od 17. do 23. studenoga 2025. godine. Akcija je usklađena s aktivnostima ROADPOL-a, europske mreže prometnih policija, te je usmjerena na povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.

Cilj akcije: Sigurniji promet i nadzor prijevoznika

Tijekom provedbe akcije policijski će službenici nadzirati širok spektar elemenata vezanih uz teretne automobile i autobuse. Kontrole će obuhvatiti:

tehničku ispravnost vozila

valjanost preventivnog tehničkog pregleda

brzinu kretanja

vrijeme vožnje, prekide vožnje i razdoblja odmora profesionalnih vozača

ostale prekršaje koji mogu dovesti do prometnih nesreća ili utjecati na njihove posljedice

Posebna pozornost bit će usmjerena na autobuse, osobito one koji prevoze djecu.

Najavljene aktivnosti po županijama

Na području Policijske uprave zagrebačke akcija će se provoditi kontinuirano, od 17. do 23. studenoga. Tijekom cijelog tjedna policija će provoditi pojačani nadzor svih kategorija teretnih vozila i autobusa u sklopu ROADPOL-ovih usklađenih aktivnosti.

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske najavili su posebno pojačan nadzor u srijedu, 19. studenoga, kada će se provoditi ciljana akcija usmjerena na teretne automobile i autobuse. U četvrtak, 20. studenog, od 7 do 15 sati održat će se koordinirana akcija s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom. Nadzorom će rukovoditi Služba za javni red i sigurnost.

Iako ostale policijske uprave nisu objavile precizne datume, očekuje se da će aktivnosti provoditi unutar najavljenog razdoblja od 17. do 23. studenoga. Akcija "Nadzor teretnih vozila i autobusa" dio je ROADPOL-ovih europskih aktivnosti za 2025. godinu. Cilj je podizanje razine sigurnosti na cestama, smanjenje broja prometnih nesreća te jači nadzor profesionalnih prijevoznika koji su zbog svoje mase i namjene posebno rizična kategorija u prometu.

Policija poziva vozače na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje, osobito tijekom nadolazećeg tjedna pojačanih kontrola.