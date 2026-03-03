Sutra će sve vrvjeti dugim cijevima: Na sud dolazi najopasniji zatvorenik

RTL je razgovarao s Jelenkom Krešom, dopredsjednikom Sindikata pravosudne policije.

Jedan od najopasnijih, ako ne i najopasniji zatvorenik u zatvorskom sustavu, Srđan Mlađan sutra dolazi pred sud. Veliki izazov pred vama i vašim kolegama. Vjerujem da vi to rutinski obavljate, ali kako će to izgledati i kakve će biti mjere predostrožnosti i sigurnosti biti poduzete vezano za Srđana Mlađana?

U same mjere ne mogu ulaziti, zna se. Mi imamo protokol, imamo određenu suradnju, Imamo to da ne bude sve samo crnu zatvorskom sustavu. Imamo našu interventnu pravosudnu policiju.

Ljudi nisu crna strana sigurna zatvorskog sustava. Puno puta dokazali da dobro rade.

Oni su ono što smo tražili. Napokon, imamo svoju interventnu pravosudnu policiju. Osiguravamo se na svoje snage. Tu su kolege iz MUP-a. Tu su kolege iz osiguranja pravosudnih tijela. Jedna sinergija službi koja jednostavno će sve napraviti.

Koliko će ljudi biti sutra?

Ne mogu vam sad točno reći ne smijem govoriti tu brojku koja će biti. Srđan Mlađan se zna i tu su sve rupe pokrivene što bi se moglo desiti. Više su problem svakodnevna suđenja gdje ne znamo s kakvim ljudima baratamo i što će netko napraviti, kao što imamo slučaj ubojstva u Palači pravde. Nitko ne bi očekivao da će to napraviti jedan policajac. To su veći problemi nego ovo gdje imamo pojačane mjere i znamo s čime se susrećemo i kakvu osobu dovodimo na sud.

U njegovom slučaju pušete i na hladno? Znamo koliko je opasan. Hoće li imati ono što vi zovete "zimsku opremu", odnosno lance oko nogu?

Imat će svu potrebnu predviđenu opremu. To su lisice na nogama, lisicama na rukama, po potrebi oko pasa. Nema on nekakve mogućnosti bilo kakvog bijega, napada i bilo čega, zato što će se predvidjeti sva moguća situacija i sve moguće nepredviđene situacije. Bit će sasvim dovoljan broj pravosudnih policajaca. Nama je veći problem svakodnevno dovođenje. Mi ne znamo kako će se netko ponašati, a nemamo dovoljan broj ljudi da to saniramo. Ovdje imate. Znate koji ide, di ide kako ide di ko radi, kako tko radi, Sve su pozicije pokrivene. I tu je, ajmo reći, minimalna opasnost za bilo što. U odnosu na svakodnevno, kada imamo izvođenja ili ovo paljenje, vi ne znate kad će netko zapaliti ćeliju. Evo, to su nepoznanice za koje mi ne možemo reagirati.