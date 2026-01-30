Sutra će na Poljudu dva sportaša pokušati oboriti Guinnessov rekord

U subotu, 31. siječnja, u Športskom centru Bazeni Poljud u Splitu održat će se spektakularni pokušaj obaranja Guinnessovog svjetskog rekorda u ronjenju na dah. Događaj počinje u 12 sati i obećava uzbuđenje za sve ljubitelje sporta i adrenalina.

Članovi hrvatske reprezentacije u ronjenju na dah, Toma Čelar iz Splita i Vitomir Maričić iz Rijeke, okušat će se u postavljanju svjetskih rekorda u dvjema atraktivnim disciplinama. Toma Čelar pokušat će rekord u izvođenju salto okreta na dubini od 5 metara, uz dodatno opterećenje od 15 kilograma. Vitomir Maričić izvest će disciplinu koja će ostati iznenađenje za publiku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi pokušaj planiran je u 12 sati, dok je drugi zakazan za 12:30 sati.

Cilj je promocija ronjenja na dah te približavanje ovog atraktivnog i zahtjevnog sporta mladima i široj javnosti. Sve će se odvijati pod nadzorom stručnog tima i licenciranih sudaca, uz podršku prijateljskih udruga i brojnih zaljubljenika u sport.

Podržite naše sportaše ove subote na Poljudu i svjedočite ovom jedinstvenom pokušaju svjetskog rekorda!