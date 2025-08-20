Sutkinja oslobodila mladića koji je u prilogu HTV-a vikao "ZDS", bilo je to na Thompsonovom koncertu

U TV prilogu, snimljenom 4. srpnja u 19.18 sati u centru Zagreba u kojemu se novinarka Dnevnika HRT-a javlja uživo, može se vidjeti posjetitelj koncerta Marka Perkovića Thompsona koji ulijeće u kadar i uzvikuje 'za dom spremni'. Prema pisanju Jutarnjeg lista, posjetitelj N. K. (26) za Prekršajni sud u Zagrebu nije kriv.

Za zagrebačku policiju, N. K. se ogriješio o članak 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer poklič ZDS, kako su naveli, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH, te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti i trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'Domovinski rat je temelj današnjoj Republici Hrvatskoj'

Međutim, prekršajna sutkinja je, ispitujući optužni prijedlog, došla do zaključka da djelo koje se mladiću stavlja na teret nije, prema propisu, prekršaj. Prvo je detaljno objasnila što je HOS, zatim je navela sve legitimne udruge koje imaju isto znakovlje te pjesmu 'Bojna Čavoglave' koja u sebi sadrži poklič. "(...) Nesporna je povijesna činjenica kako je dr. Ante Starčević osnivač Hrvatske stranke prava.

Također je nesporna činjenica da je iz te stranke 1990. ponovno osnovana Hrvatska stranka prava (HSP) čije je vodstvo ujedno osnovalo Hrvatske obrambene snage (HOS) koje su od samog početka sudjelovale u obrani RH tijekom Domovinskog rata te su naposljetku integrirane u Hrvatsku vojsku. Nije sporno ni da se na službenoj ratnoj zastavi HOS-a nalazi oznaka Hrvatske stranke prava, ali i pozdrav 'Za dom spremni' i da je ta zastava i danas priznata kao legalna zastava jedne postrojbe iz Domovinskog rata, prenosi Dnevno.hr.

Kako je Domovinski rat temelj današnjoj Republici Hrvatskoj, a integralni dio takvog obrambenog rata i oslobodilačkog rata čine i Hrvatske obrambene snage (HOS) čiji ratni stijeg nosi oznaka HSP-a te natpis 'Za dom spremni'. Naprotiv, bez obzira što sporni natpis ujedno predstavlja i službeni pozdrav iz vremena NDH, u opisanom kontekstu isti je putem HSP-a i HOS-a izraz nacionalne samobitnosti i držane opstojnosti hrvatskog naroda ostvarenih u pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu", napisala je sutkinja u obrazloženju.

'Treba li procesuirati i predsjednika Sabora i nazočne ministre?'

"(...) U konkretnom slučaju, u radosnom iščekivanju koncerta M. P. Thompsona, gdje su se svirale i pjevale njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Nije narušen javni red i mir građana, niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti te trivijalizaciju žrtava zločina protiv čovječnosti.

Međutim, imajući u vidu sve okolnosti konkretnog događaja - mjesto, vrijeme, način postupanja okrivljenika u općoj euforiji radosti prije koncerta Thompsona, koji je protekao radosno i u miru, bez incidenata - a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima, postavlja se pitanje:

Treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre?", zapitala se između ostalog sutkinja. Napomenula je da je sve navedeno "u skladu s odlukom Visokog prekršajnog suda RH - Ppž-1252/2022 od 23. svibnja 2025"., stoji u članku Jutarnjeg.