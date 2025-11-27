Šuta: "Vukovarska ulica u Splitu više nije gradska nego državna cesta, stiže veliki prometni iskorak"

Gradonačelnik Tomislav Šuta na Facebooku je objavio da Vukovarska ulica više nije gradska nego državna cesta i izgradnju sada preuzimaju Hrvatske ceste.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Dobre vijesti za Split! Odmah na početku mandata, zajedno s državom pokrenuli smo inicijativu da se Vukovarska ulica prekategorizira iz gradske u državnu cestu. To se brzo i dogodilo, što je otvorilo put da projekt i izgradnju preuzmu Hrvatske ceste, uz punu podršku države.

Hrvatske ceste raspisale su nabavu za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za nastavak Vukovarske. To je prvi konkretan korak prema rješenju koje će trajno unaprijediti promet, povećati sigurnost i otvoriti mogućnost širenja grada na istočnom dijelu.

Također, vrijedi spomenuti da je nedavno raspisan natječaj za izvođenje radova na Zagorskom putu. Split bi u ovom mandatu trebao doživjeti veliki prometni iskorak", napisao je.