Šuta: "Vratit ćemo Štandarac na Pjacu"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je ponovno potvrdio kako će se izvorni Štandarac autora Kuzme Kovačića vratiti na Narodni trg – Pjacu.

Podsjetimo, cijela priča eskalirala je nakon što je na postojeći Štandarac dodan natpis s datumom "26. listopada 1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma", temeljem zaključka Gradskog vijeća iz travnja 2023. Autor djela, kipar Kuzma Kovačić, potom je pokrenuo sudski postupak tvrdeći da je intervencija narušila njegovo autorsko djelo.

Trgovački sud u Splitu donio je presudu 12. veljače 2025. kojom se Gradu nalaže uklanjanje dodatnog natpisa i vraćanje Štandarca u prvobitno stanje. U kasnijoj fazi, Visoki trgovački sud potvrdio je presudu, a Gradu je naloženo da provede naloge (uklanjanje natpisa, isplata dosuđenih iznosa i objava presude), uz upozorenje na moguće dodatne troškove ako se ne postupi u roku. Dodatnu političku napetost unijela je i činjenica da je priča"kulminirala" 25. veljače 2025. kada je tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak potpisao inicijativu za trajno uklanjanje postojećeg Štandarca i postavljanje novog postolja s "proširenim popisom datuma". Međutim, to se nikada nije dogodilo, a na vlast u Gradu Splitu je došao HDZ-ov gradonačelnik.

Što slijedi?

Šutin današnji istup znači da će gradska vlast pokušati vratiti izvorno Kovačićevo rješenje na Pjacu — ali kroz formalnu proceduru Komisije i Gradskog vijeća, što još uvijek uključuje nekoliko koraka prije nego se spomenik ponovno postavi na svoje povijesno mjesto.