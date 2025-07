Šuta vraća Štandarac Kuzme Kovačića na Pjacu. No, nije sve tako jednostavno – potrebno je ponovno proći cijelu proceduru: "Neka Ivica Puljak iz svog džepa plati ovu štetu"

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske potvrdio je presudu Trgovačkoga suda u Splitu od 12. veljače 2025. i u cijelosti odbio žalbu Grada Splita. Time je postala pravomoćna odluka kojom se utvrđuje da je grad povrijedio autorska prava kipara Kuzme Kovačića mijenjajući njegovo djelo – kameno postolje za zastavu na Narodnom trgu, popularnu Pjacu – dodavanjem natpisa "26.10.1944. Dan oslobođenja Splita od fašizma". Sud je naglasio da je Gad "na nedozvoljen način i bez suglasnosti tužitelja mijenjao autorsko djelo" te ga kao takvog izložio javnosti.

Grad mora vratiti djelo u izvorno stanje i platiti 6.000 eura odštete plus zatezne kamate

Pravomoćnom presudom gradu se zabranjuje svako daljnje zadiranje u djelo i nalaže da u roku od 15 dana ukloni sporni natpis te vrati postolje na kojem smiju ostati isključivo prvotni povijesni zapisi o godinama 305., oko 640., 1240., 1882. i 1991.. Grad Split dužan je kiparu isplatiti 6 000 eura „pravične novčane naknade“ s pripadajućim zateznim kamatama obračunatim od 31. siječnja 2024., a mora mu nadoknaditi i 969,68 eura sudskih troškova s kamatama od 12. veljače 2025..

"Dodavanjem datuma narušen je koncept djela"

Ranije smo objavili da je Visoki trgovački sud je u obrazloženju odbacio sve tvrdnje Grada Splita o navodnoj "neznatnoj intervenciji". Istaknuo je da je dopisivanje dana i mjeseca "potpuno izmijenilo zadani kronološki poredak povijesnih događaja“ te „narušilo koncept djela i vizualni identitet“ koji je autor osmislio. Dodatno je podsjetio da lokalna samouprava, i kad postupa po odluci Gradskog vijeća, „nije ovlaštena zadirati u cjelovitost autorskog djela bez pristanka autora“.

Prvostupanjski sud, čiju je odluku drugostupanjski sada potvrdio, već je ocijenio kako je Split upisom natpisa "kontinuirano vrijeđao moralna autorska prava“ te je iznos od 6 000 eura utvrdio kao pravičnu satisfakciju, uzimajući u obzir i činjenicu da je Kovačić "jedan od najpoznatijih živućih hrvatskih kipara" i da se višekratno uzalud obraćao gradu tražeći da se izmjena ne provodi.

Dvije godine političke i pravne bitke

Sukob je izbio 28. travnja 2023., kada je Gradsko vijeće, usprkos autorovu protivljenju, naložilo dodavanje datuma oslobođenja Splita. Natpis je urezan u listopadu iste godine. Kovačić je ubrzo podnio tužbu, pa je Trgovački sud 12. veljače 2025. presudio u njegovu korist i izrekao privremenu mjeru uklanjanja natpisa. Samo dva tjedna poslije, 25. veljače, gradonačelnik Ivica Puljak najavio je inicijativu za potpuno novo postolje s proširenim popisom datuma – potez koji se sada dovodi u pitanje, jer pravomoćna presuda štiti autorovu izvornu koncepciju.

Visoki trgovački sud odluku je donio 11. lipnja 2025., a potpisana presuda elektronički je potvrđena 21. srpnja. Sada, kad su iscrpljeni svi redovni pravni lijekovi, Grad Split mora žurno provesti naloženo: ukloniti natpis, isplatiti dosuđene iznose i javno objaviti presudu. Ne učini li to u zadanom roku, prijete mu dodatne kamate i troškovi ovrhe.

No sada se postavlja logično pitanje – hoće li se Štandarac Kuzme Kovačića vratiti na Pjacu nakon što je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio odluku? Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, potvrdio nam je da će izvorni Štandarac biti vraćen, ali uz poštivanje potrebnih procedura.

"Naš je stav da se izvorni Štandarac autora Kuzme Kovačića mora vratiti na splitsku Pjacu, ali procedure se moraju ispoštovati", jasno je rekao Šuta za Dalmaciju Danas. Naime, da stvar bude jasnija, bivša vlast gradonačelnika Ivice Puljka donijela je na Gradskom vijeću Grada Splita odluku o uklanjanju Štandarca Kuzme Kovačića i postavljanju novog. Za novi Štandarac bio je plan raspisati javni natječaj putem kojega bi se donijela odluka o najpovoljnijoj ponudi određenog autora. Međutim, to se nikada nije dogodilo. HDZ, na čelu sa Šutom, došao je na vlast i sada će započeti nova procedura. Prvo će Komisija za imena ulica, trgova i spomenike morati donijeti odluku o ponovnom postavljanju Štandarca Kuzme Kovačića, a zatim, ako sve prođe na Komisiji, odluka ide na Gradsko vijeće Grada Splita. Tek tada će se moći postaviti i vratiti Štandarac Kuzme Kovačića na Pjacu.

"Neka Ivica Puljak iz svog džepa plati ovu štetu koja je učinjena Gradu"

Izvjesno je da će za tu odluku biti potrebno određeno vrijeme. U ovom trenutku, s obzirom na to da je Gradsko vijeće Grada Splita konstituirano te da HDZ i HGS Željka Keruma, s predsjednikom Igorom Stanišićem, imaju konstituirano vijeće, postavljeni su svi preduvjeti da se krene u postupak donošenja odluke o ponovnom postavljanju Štandarca. Međutim, upitno je ima li HDZ dovoljnu većinu u Gradskom vijeću za donošenje ove odluke, s obzirom na to da je i dalje presudan 16. glas za formalnu većinsku odluku, a taj 16. glas (tko god to bio u novom konstituiranom Gradskom vijeću Grada Splita) ne mora nužno biti za ovu odluku.

Bilo kako bilo, sigurno će se krenuti u proceduru vraćanja Štandarca na Pjacu, izvornog autora Kuzme Kovačića, a hoće li prijedlog proći – ostaje nam za vidjeti.

"Posljednja vlast ga je nezakonito maknula, i to je svima jasno. Od 1998. godine ovaj je spomenik bio u Splitu. Ovdje je napravljeno 6.000 eura troška za Grad Split, ali mi ćemo učiniti sve da se spomenik vrati na svoje mjesto. Neka Ivica Puljak iz svog džepa plati ovu štetu koja je učinjena Gradu", zaključio je za Dalmaciju Danas Tomislav Šuta.