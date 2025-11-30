Close Menu

Šuta sudjelovao u paljenju prve adventske svijeće ovogodišnjeg Gastroadventa

"Ova manifestacija još jednom ističe važnost mediteranske prehrane i očuvanja mora, koje je naš najveći prirodni resurs"

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je sudjelovao u paljenju prve adventske svijeće ovogodišnjeg Gastroadventa, posvećene moru – našem identitetu i izvoru života.

"Ova manifestacija još jednom ističe važnost mediteranske prehrane i očuvanja mora, koje je naš najveći prirodni resurs. Veliko hvala Olji Martinić, koja već 17 godina predano vodi Gastroadvent, te svima koji promiču odgovoran odnos prema moru i obali. Neka nas svjetlo prve svijeće potakne da čuvamo ono što nam je najvrjednije – naše more i našu zajednicu", poručili su iz Grada Splita.

