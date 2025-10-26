Šuta se oglasio nakon unutarstranačkih izbora: "Ovo je HDZ kakav gradimo, stranka koja jamči sigurnost i stabilnost!"

Večeras su završili izravni unutarstranački izbori u HDZ-u u Splitsko-dalmatinskoj županiji, po načelu 'jedan član-jedan glas'. Novo vodstvo Županijskog odbora predvodi predsjednik Ante Mihanović sa potpredsjednicima Stipom Čogeljom, Jakovom Vetmom, Denisom Ivanovićem i Lukom Kolovratom dok novo/staro vodstvo Gradskog odbora HDZ-a čini predsjednik Tomislav Šuta i potpredsjednici Zrinka Mužinić Bikić, Ivica Budimir i Krešimir Čaljkušić.

Tomislav Šuta oglasio se nakon izbora na svojoj Facebook stranici. Evo što je poručio.

Danas sam potvrdio mandat predsjednika HDZ-a grada Splita. Prije tri godine, kada sam dobio povjerenje, obećao sam da ćemo HDZ u Splitu učiniti pobjedničkom strankom, strankom koja će napraviti iskorak.

Zadržali smo našu tradiciju i nastavljamo njegovati domoljubna i kršćanska načela, ali smo se istodobno otvorili mladim ljudima i novim idejama.

Danas u Splitu imamo mandat koji smo dobili zahvaljujući povjerenju građana. U prvih 150 dana pokrenuli smo projektiranje prvih priuštivih stanova, doma za starije te ključnih cestovnih koridora.

Ovo je HDZ kakav gradimo, stranka koja jamči sigurnost i stabilnost!