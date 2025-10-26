Održani unutarstranački izbori u HDZ-u, evo tko preuzima vodstvo u splitsko-dalmatinskom ogranku stranke

Večeras su završili izravni unutarstranački izbori u HDZ-u u Splitsko-dalmatinskoj županiji, po načelu 'jedan član-jedan glas'. Novo vodstvo Županijskog odbora predvodi predsjednik Ante Mihanović sa potpredsjednicima Stipom Čogeljom, Jakovom Vetmom, Denisom Ivanovićem i Lukom Kolovratom dok novo/staro vodstvo Gradskog odbora HDZ-a čini predsjednik Tomislav Šuta i potpredsjednici Zrinka Mužinić Bikić, Ivica Budimir i Krešimir Čaljkušić.

'Ponosni na rezultate koje smo postigli u prethodnim izbornim ciklusima, nastavljamo odlučno raditi na jačanju naših organizacija i realizacijom naših programa i projekata, kako bismo spremni dočekali sve izazove ispred nas,' istaknuli su iz županijskog odbora HDZ-a.

Izabranima su čestitali župan Blaženko Boban i dosadašnji predsjednik ŽO HDZ SDŽ, politički tajnik HDZ-a i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Ante Sanader čiji je govor dočekan gromkim pljeskom okupljenih hadezeovaca.

"Želim se zahvaliti svim članicama i članovima HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije koji su sudjelovanjem na unutarstranačkim izborima podržali jasan smjer i viziju koju sam zajedno s timom iznio pred njih. Također, jako sam ponosan što sam ovom prilikom okružen kvalitetnim i mladim ljudima s kojima otvaramo novo poglavlje u najvažnijoj HDZ-ovoj organizaciji. Stoga ujedno čestitam i potpredsjednicima Stipi Čogelji - zamjeniku župana Splitsko-dalmatinske županije, Denisu Ivanoviću - gradonačelniku Kaštela, Luki Kolovratu - gradonačelniku Imotskog te Jakovu Vetmi - načelniku općine Klis. Riječ je o mladim, ali itekako dokazanim i iskusnim ljudima", izjavio je Ante Mihanović, novoizabrani predsjednik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije izrazivši čestitke i svim izabranim predsjednicima i potpredsjednicima gradskih i općinskih organizacija HDZ-a koji su dobili nova vodstva.

Mihanović je dodao kako je na ovim izborima HDZ nanovo pokazao političku zrelost i demokratičnost što potvrđuje status stožerne hrvatske stranke koja predvodi sve dalmatinske županije i najveće dalmatinske gradove. Naglasio je kako izborni proces još uvijek traje te se tek trebaju formirati gradski i županijski odbori

"Spoj i savršenu sinergiju mladosti i iskustva osigurat ćemo kroz predsjedništvo županijske organizacije koje će biti popunjeno po funkcijama. To znači da ćemo uz nova, svježa lica imati i podršku naših iskusnih političara koji uspješno obnašaju razne odgovorne dužnosti", dodao je.

Govoreći o idućim koracima i pozicioniranju HDZ-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Mihanović je rekao da je njegov program jasan i prezentiran članovima te će uskoro biti dostupan i javnosti, a dosad je naišao na isključivo pozitivne reakcije.

"Naša načela jasna su od samog početka. Snažan fokus stavit ćemo na očuvanje i afirmaciju obitelji i tradicionalnih vrijednosti, rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji te na jačanje malog i srednjeg poduzetništva s naglaskom na poljoprivredu i ribarstvo. Mogu neskromno reći da već imamo pripremljen dosad neviđen koncept programa kojeg ćemo, vjerujem, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske kao i s našom županijom, gradovima i općinama realizirati u razumnim rokovima", zaključio je Mihanović.