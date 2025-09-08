Šuta s prvašićima na Splitu 3, najavio velike novosti za splitske školarce: Evo do kada bi sve škole trebale raditi u jednoj smjeni

Uzbuđenje, osmijesi i poneka suza obilježili su jutro u Osnovnoj školi Split 3, gdje su prvašići sa svojim roditeljima zakoračili u novo životno razdoblje. Učitelji su ih dočekali s toplim riječima i prvim školskim zadacima, dok su roditelji ponosno pratili njihove prve korake u školskim klupama. Upravo ovdje im je podršku i ohrabrenje pružio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je prvašićima poželio sretan i radostan početak školovanja te održao konferenciju za medije. Govorio je o sigurnosti u prometu, planovima dogradnje škola i jednosmjenskoj nastavi.

“Škola donosi nova znanja i prijateljstva”

– Čast mi je i zadovoljstvo doći ovdje u Osnovnu školu Split 3 na prvi dan škole među naše prvašiće. Svi se sjećamo kada smo bili djeca, kada je bio prvi dan škole i što to znači za roditelje i djecu. To je sigurno jedno novo iskustvo, nova znanja i nova prijateljstva – kazao je Šuta.

Naglasio je i važnost sigurnosti u prometu:

– Ono što želim poslati kao poruku, kao gradonačelnik, jest da je sigurnost u prometu jedna od bitnih stavki. Pozivam i policiju i sve one koji su odgovorni da vode računa i da se osigura da djeca imaju sigurnost zajamčenu te da budu vesela, jer škola je nešto što sigurno donosi puno toga lijepoga u životu.

85 prvašića u OŠ Split 3, dogradnja škole pred vratima

Odgovarajući na pitanje o broju učenika, gradonačelnik je rekao:

– Točno ne znamo za cijeli Split, ali za Osnovnu školu Split 3 ukupno je 685 učenika, a 85 prvašića. Ono što me posebno veseli jest da ćemo ovdje krenuti u rekonstrukciju škole kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti: četiri nove učionice, blagovaonica i kuhinja, a cilj je da škola postane jednosmjenska. To je zadatak Grada Splita, kako bismo osigurali da svim osnovnoškolcima u gradu bude omogućeno školovanje na takav način.

Na upit o lokaciji dogradnje, Šuta je kazao:

– Dogradnja će se raditi u sklopu obuhvata postojeće škole i gradit će se onako kako su urbanisti odredili. Ja se kao gradonačelnik mogu izboriti da se osiguraju financijska sredstva. Znate da je ministar ovdje bio, projekti se pripremaju. Prošli tjedan imao sam sastanke i cilj je uhvatiti sredstva koja su praktički bila na korak da ostanemo bez njih. Najbitnije je da sredstva budu osigurana i da se po svim standardima osiguraju uvjeti za sve osnovnoškolce, a to znači i nadogradnju ove škole.

“Sigurnost u prometu je prioritet”

Gradonačelnik je podsjetio na mjere koje Grad poduzima kako bi promet bio sigurniji:

– Sigurnost u prometu je jedna od najbitnijih stavki i Grad Split će sve učiniti kako bi u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom osigurao da sigurnost bude na još višoj razini. Od ove godine krenuli smo s akcijom uklanjanja automobila koji se zaustavljaju na autobusnim stanicama. Također smo pokrenuli postavljanje kamera na glavnim autobusnim stajalištima, što je u proceduri. Onaj tko se zaustavlja na tim mjestima, više mu ne bi trebalo pasti na pamet to raditi.

Jednosmjenska nastava do 2027. i najveći izazovi

Govoreći o planovima za jednosmjensku nastavu do 2027. godine, Šuta je naglasio:

– Mislim da bi već tada trebali imati poprilično toga riješeno. Otprilike osam škola će doživjeti nadogradnju, to je ono na čemu radimo. Osobno sam se uključio i u projekt Osnovne škole Kila. Mislim da je to trenutno najveći izazov, pronaći adekvatnu lokaciju. Utvrdio sam da postoje određene mogućnosti i očekujem da se ta situacija što prije razriješi. Nakon toga krenut ćemo s gradnjom same škole Kila, a paralelno će gotovo osam škola doživjeti nadogradnju na području Splita.