Šuta prozvao Ivoševića: "Dokumenti su skidani s adrese bivšeg zamjenika Ivoševića, pozivam Centar da se povuku iz politike!"

Na izvanrednoj konferenciji za medije održanoj u zgradi splitske Gradske uprave, gradonačelnik Tomislav Šuta potvrdio je kako je iz sustava Grada Splita neovlašteno izuzeto 660 dokumenata, i to s adrese bivšeg zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića.

“Sa adrese B. Ivošević izuzeto je 660 dokumenata u periodu od 10. lipnja do 9. listopada ove godine. Riječ je o vrlo delikatnom činu koji ima teške reperkusije na cijeli sustav i osobne podatke građana”, rekao je Šuta, naglasivši da se radi o incidentu s ozbiljnim posljedicama po sigurnost gradskog poslovanja.

Gradonačelnik je istaknuo da su ga stručne službe o svemu obavijestile jučer oko 14:30 sati, nakon čega je službenik za zaštitu osobnih podataka odmah uputio dopis Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

“Očekujem da se maksimalno zaštite svi koji su u ovom procesu ugroženi – posebno oni čiji su osobni i financijski podaci mogli biti kompromitirani. Nužno je utvrditi sve činjenice koje su bitne u ovom postupku”, dodao je.

Prema riječima gradonačelnika, utvrđeno je kako je pristup bio ograničen isključivo na predmete iz djelokruga bivšeg zamjenika gradonačelnika, što, kako kaže, “pobuđuje ozbiljnu sumnju da je upravo on odgovoran za ovaj čin”.

“Činjenica je da taj dotični također ima mogućnost i pristup s obzirom da je gradski vijećnik na službenu mail adresu Grada Splita. Pozivam sve relevantne institucije da se što prije uključe u proces jer je ovo skandalozno i nedopustivo da se događa u drugom gradu u državi. Ovo je ogroman propust svih onih koji su ovo trebali spriječiti. Pozivam sve političke dionike iz stranke Centra, ako se pokaže da je ovo od njih išlo, da se maksimalno povuku iz politike jer ovakav čin napada na jednu instituciju od jedne političke stranke nikad u povijesti nije zabilježeno.”, poručio je Šuta.

Gradonačelnik je zatražio i političku odgovornost, posebice ako se potvrdi da je incident povezan sa strankom Centar, iz koje dolazi bivši zamjenik.

“Pozivam sve političke dionike iz stranke Centra da se, ako se pokaže da je ovo išlo od njih, maksimalno povuku iz politike. Ovakav čin napada na instituciju od strane političke stranke nikad u povijesti nije zabilježen.”

Na kraju je gradonačelnik poručio kako ni on ni njegovi zamjenici nemaju praksu pregledavanja dokumenata službenika, već samo potpisuju ono što im je po nadležnosti.

“Nikad se nisam bavio ni pratio rad službenika na taj način. Ovo što se dogodilo pokazuje razinu neodgovornosti bivše gradske vlasti i predstavlja čin koji se mora oštro osuditi”, zaključio je Šuta.