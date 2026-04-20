Šuta prepustio organizaciju Prvog maja Damiru Karamanu, tvrdi Ivošević: "Praznik vaš, zub njihov"

Bivši splitski dogradonačelnik i sadašnji gradski vijećnik Bojan Ivošević prozvao je gradsku vlast zbog organizacije proslave Prvog maja na Marjanu, ustvrdivši da je gradonačelnik Tomislav Šuta prekršio dosadašnju praksu prema kojoj su gradske manifestacije organizirali isključivo Grad Split i gradske tvrtke. U objavi na društvenim mrežama Ivošević navodi kako je tijekom cijelog mandata prethodne gradske uprave organizacija svih gradskih manifestacija bila u rukama Grada i njegove tvrtke, no da se to promijenilo dolaskom nove vlasti. Prema njegovim tvrdnjama, ovogodišnju proslavu Prvog maja na Marjanu organizirat će Damir Karaman, kojega Ivošević u objavi naziva "legendarnim".

Ivošević: "Dosadašnja praksa je napuštena"

"Cijeli naš mandat sve gradske manifestacije je organizirao sam Grad i njegova tvrtka, ali to se promijenilo dolaskom Tomislava Šute", napisao je Ivošević. U nastavku objave tvrdi i da je "Tomislav Šuta dao rič Kerumu", nakon čega je, kako navodi, organizacija Prvog maja povjerena Damiru Karamanu. Takvu odluku Ivošević je iskoristio za političku kritiku aktualne gradske vlasti, sugerirajući da se iza organizacijskog poteza krije politički dogovor.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Referenca na ranije medijske napise

Uz objavu je podijeljen i vizual koji se referira na ranije medijske napise o Damiru Karamanu. Na priloženom tekstu ističe se naslov o curenju snimke s fešte te navodima o odnosima unutar kruga suradnika Željka Keruma.

Time je Ivošević dodatno pokušao kontekstualizirati svoju kritiku, povezujući organizaciju javne manifestacije s osobom koja se ranije spominjala u medijskom prostoru kroz teme vezane uz Kerumov političko-poslovni krug.

Objavu je zaključio porukom: "Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj, tehnološki višak (Karaman) danas slavi Prvi maj. Praznik vaš, zub njihov. Čestitam."