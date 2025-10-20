Šuta posjetio Centar Maestral

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta posjetio je Centar Maestral, ustanovu koja skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kako bi zajedno s djecom, stručnim djelatnicima te brojnim suradnicima i prijateljima obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Djeca su na dvorišnoj zabavi, uz glazbu, igre, palačinke, čaj i toplinu osmijeha, dočekala goste te nas još jednom podsjetila koliko je važno da zajednica bude oslonac najmlađima kojima je podrška najpotrebnija.

"Presretni smo i zahvalni što možemo okupiti sve koji nam pomažu u našem radu. Zahvaliti svima bez kojih naša misija ne bi bila moguća. Želimo da ova djeca budu ravnopravni dio zajednice – a svakodnevno imamo potvrdu da oni to i postaju", istaknula je ravnateljica Maestrala Jelena Burazin.

"Vi ste zajedništvo i ljubav. Naš je cilj da se nijedno dijete u Splitu ne osjeća zaboravljeno ili isključeno. Grad Split bit će vam uvijek partner i prijatelj", poručio je gradonačelnik Šuta, zahvalivši svima na stručnoj i ljudskoj brizi za mališane.

Centar Maestral trenutačno skrbi o oko 90 djece u stalnom smještaju, dok više od 60 djece svakodnevno pohađa poludnevni boravak. Stručni tim odgajatelja, psihologa i socijalnih radnika svakodnevno im pruža sigurnost, podršku i priliku za rast. Centar je prepoznat i kao važan partner lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije djece i jačanju obitelji u riziku.