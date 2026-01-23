Šuta otkrio: Ulaže se novih 8,74 milijuna eura. Ovo dolazi u Split...

Sutra će biti potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim službeno započinje projekt nabave deset niskopodnih električnih autobusa za potrebe javnog gradskog prijevoza u Splitu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,74 milijuna eura, od čega je 6,99 milijuna eura osigurano iz sredstava Europske unije.

Kako je objavio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata usmjerenih na modernizaciju gradskog prijevoza i smanjenje štetnih emisija. Novi električni autobusi imat će autonomiju do 300 kilometara po jednom punjenju, a njihov dolazak na gradske prometnice očekuje se do kraja ljeta.

Projekt predstavlja značajan iskorak prema održivijem i ekološki prihvatljivijem sustavu javnog prijevoza, a ujedno će unaprijediti dostupnost i kvalitetu usluge za građane Splita, s obzirom na to da je riječ o niskopodnim vozilima prilagođenima osobama smanjene pokretljivosti.

Uvođenjem električnih autobusa Grad Split nastavlja s provedbom mjera usmjerenih na dekarbonizaciju prometa i smanjenje onečišćenja zraka, u skladu s europskim klimatskim ciljevima.