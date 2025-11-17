Close Menu

Šuta oduševljen Sedlarovim filmom, oglasio se na Facebooku

Šuta ističe kako je sinoć s velikim ponosom pogledao film od prve do posljednje sekunde
Tomislav Šuta

Tomislav Šuta na društvenim je mrežama podijelio dojmove nakon gledanja filma “260 Days” redatelja Jakova Sedlara, snimljenog prema istinitoj priči o tada desetogodišnjem Marijanu Gubini, koji je preživio srpski logor tijekom Domovinskog rata.

Šuta ističe kako je sinoć s velikim ponosom pogledao film od prve do posljednje sekunde.

„Uistinu mogu reći da je ovo jedan od meni najboljih filmova koji, uz visoku kvalitetu izrade, donosi jednu vrlo duboku priču o Domovinskom ratu. Priču o žrtvi našeg naroda u borbi za samostalnost, s jasnom porukom za budućnost“, poručio je.

Naglasio je i ključnu poruku filma, zaključivši objavu riječima:

“Oprostiti, ali ne zaboraviti."

Film “260 Days” temelji se na stvarnim događajima i donosi ispovijest dječaka koji je preživio 260 dana zarobljeništva, a Šuta je njegovu ekranizaciju opisao kao snažno i važno svjedočanstvo o stradanju i izdržljivosti hrvatskog naroda.

