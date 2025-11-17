Šuta oduševljen Sedlarovim filmom, oglasio se na Facebooku

Tomislav Šuta na društvenim je mrežama podijelio dojmove nakon gledanja filma “260 Days” redatelja Jakova Sedlara, snimljenog prema istinitoj priči o tada desetogodišnjem Marijanu Gubini, koji je preživio srpski logor tijekom Domovinskog rata.

Šuta ističe kako je sinoć s velikim ponosom pogledao film od prve do posljednje sekunde.

„Uistinu mogu reći da je ovo jedan od meni najboljih filmova koji, uz visoku kvalitetu izrade, donosi jednu vrlo duboku priču o Domovinskom ratu. Priču o žrtvi našeg naroda u borbi za samostalnost, s jasnom porukom za budućnost“, poručio je.

Naglasio je i ključnu poruku filma, zaključivši objavu riječima:

“Oprostiti, ali ne zaboraviti."

Film “260 Days” temelji se na stvarnim događajima i donosi ispovijest dječaka koji je preživio 260 dana zarobljeništva, a Šuta je njegovu ekranizaciju opisao kao snažno i važno svjedočanstvo o stradanju i izdržljivosti hrvatskog naroda.