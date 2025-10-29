Šuta o sukobu Keruma i Žuvele: "Ja sam gradonačelnik i ja odlučujem!"

Nova rasprava na društvenim mrežama između bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma i ravnatelja Zavoda za urbanizam Dragana Žuvele ponovno je otvorila pitanje izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita.

Kerum je na Facebooku oštro prozvao Žuvelu, optuživši ga da se „uhljebio na gradsku plaću uz pomoć Ivice Puljka“ i da se „ruga novoj gradskoj vlasti i vijećnicima“.

Kerum je dodao kako Žuvela „nema mandat davati izjave o velikim projektima“, prozivajući i Upravno vijeće Zavoda koje ga je postavilo na dužnost. Kritizirao je i najave o mogućim zahvatima na području Karepovca i u blizini stadiona Hajduka, tvrdeći da Žuvela „svjesno proizvodi nered“.

Na njegove optužbe Žuvela je odgovorio kratko, ali znakovito: "Pa ima li većeg dokaza da su izmjene GUP-a na pravom tragu i da Zavod dobro radi."

Upitali smo gradonačelnika Tomislava Šutu kako komentira Kerumovu objavu. Kaže da "svatko ima pravo na mišljenje", a zatim dodao:

"Tko će biti na kojem mjestu neće određivati Željko Kerum, ja sam gradonačelnik i ja odlučujem", kratko je i jasno poručio Šuta.

Inače, upravo za sutra je sazvana tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj će se raspravljati o izmjenama GUP-a i Prostornog plana uređenja.