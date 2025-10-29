Kerum napao ravnatelja Zavoda za urbanizam, Žuvela mu poručio: "Najbolji dokaz da radimo dobro"

Nova rasprava na društvenim mrežama između bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma i ravnatelja Zavoda za urbanizam Dragana Žuvele ponovno je otvorila pitanje izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP) Splita.

Kerum je na Facebooku oštro prozvao Žuvelu, optuživši ga da se „uhljebio na gradsku plaću uz pomoć Ivice Puljka“ i da se „ruga novoj gradskoj vlasti i vijećnicima“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Sinoć sam pročitao intervju Dragana Žuvele, ravnatelja Zavoda za urbanizam, koji se proglasio stručnjakom i spasiocem splitskog urbanizma. Mediji su to odmah prihvatili, a da nisu ni provjerili koje je to Žuvela projekte napravio. A ništa nije napravio. Uhljebio se na gradsku plaću uz pomoć Puljka i lagano se ruga novoj gradskoj vlasti i novim vijećnicima", napisao je Kerum.

Kerum je dodao kako Žuvela „nema mandat davati izjave o velikim projektima“, prozivajući i Upravno vijeće Zavoda koje ga je postavilo na dužnost. Kritizirao je i najave o mogućim zahvatima na području Karepovca i u blizini stadiona Hajduka, tvrdeći da Žuvela „svjesno proizvodi nered“.

Na njegove optužbe Žuvela je odgovorio kratko, ali znakovito:

"Pa ima li većeg dokaza da su izmjene GUP-a na pravom tragu i da Zavod dobro radi ❤️"

Njegova objava izazvala je niz komentara i dodatno rasplamsala raspravu o stanju i budućnosti splitskog urbanizma.