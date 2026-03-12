Šuta je prelomio: Pristao je na uvjet trgovine s HSP-om. Smrke preuzima Parkove i nasade

Splitska gradska tvrtka "Parkovi i nasadi" dobila je novu čelnu osobu. Kako doznajemo, na mjesto direktorice dolazi Maja Smrke, poznata splitska odvjetnica, tajnica splitskog HSP-a i ime koje se već neko vrijeme spominjalo kao izgledno rješenje za preuzimanje upravljanja ovom važnom komunalnom tvrtkom.

Važna kadrovska promjena u jednoj od ključnih gradskih tvrtki

"Parkovi i nasadi" imaju važnu ulogu u svakodnevnom funkcioniranju Splita jer brinu o zelenim površinama, dječjim igralištima, komunalnoj opremi te dijelu komunalne infrastrukture od posebnog interesa za grad. Upravo zato svaka promjena na čelu društva nadilazi puku kadrovsku odluku i vrlo brzo postaje politička tema.

Dolazak Maje Smrke teško je promatrati izvan šireg političkog konteksta u Splitu. Dalmacija Danas ranije je pisala kako bi "Parkovi i nasadi" mogli otići pod okrilje HSP-a, koalicijskog partnera HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, pa se ovo imenovanje u političkim krugovima već tumači i kao svojevrsna politička trgovina unutar vladajuće većine. Međutim, možda i neočekivano, na tom putu HDZ-u je, kako smo neslužbeno doznali prije nekoliko mjeseci, stao Željko Kerum, najveći HDZ-ov koalicijski partner u Splitu, jer je Kerum htio svog direktora. No čini se da je gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) ipak smekšao Keruma te je mjesto prepustio HSP-ovki.

Da je riječ o unaprijed pripremanom raspletu, upućivalo je i ranije pisanje medija, prema kojem je Smrke već mjesecima figurirala kao najozbiljnija kandidatkinja za čelno mjesto u tvrtki. Ujedno se navodilo da dio partnera nije bio oduševljen takvim raspletom, ali da je odluka ipak išla u smjeru jačanja pozicije HSP-a u upravljanju "Parkovima i nasadima".

Popović već drži važnu poziciju u "Parkovima i nasadima"

Dodatnu političku težinu cijelom slučaju daje i činjenica da je Marijo Popović, donedavni gradski vijećnik HSP-a koji je svoj mandat stavio u mirovanje, već neko vrijeme na čelu Nadzornog odbora Parkova i nasada. Popović je pritom i predsjednik splitskih pravaša, što dodatno učvršćuje dojam da ta stranka postupno preuzima sve važniji utjecaj u upravljačkoj strukturi ove gradske tvrtke.

Upravo zbog toga imenovanje Maje Smrke nije tek kadrovska promjena, nego potez koji se može čitati i kao nastavak političkog raspoređivanja utjecaja unutar gradskog sustava.

Nadodajmo na kraju da će uskoro biti i primopredaja dužnosti, a u posljednjih godina direktor "Parkova i nasada" bio je Siniša Gašparević koji je na tu poziciju došao u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.