Šuta je otkrio niz detalja nakon sastanka s Plenkovićem u Splitu: "Država će sada izdvajati povijesno visoke iznose sredstava za sportsku infrastrukturu"

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u srijedu, 23. srpnja 2025., u radnom posjetu Splitu, gdje je održao niz sastanaka s lokalnim čelnicima i sudjelovao u potpisivanju važnih infrastrukturnih ugovora.

Posjet je započeo u 9.30 sati sastankom s gradonačelnikom Grada Splita Tomislavom Šutom u zgradi Gradske uprave na Obali kneza Branimira 17. Nakon toga, u 10.45 sati, premijer se sastao sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom u zgradi Županije na adresi Domovinskog rata 2.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon sastanaka, upriličeno je potpisivanje ugovora za rekonstrukciju i dogradnju Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split te za izgradnju Pomorsko-putničkog terminala Resnik-Divulje u lučkom području Kaštelanskog bazena – Bazen D-Resnik.

Šuta otkrio detalje sastanak

Sastancima i potpisivanju ugovora nazočili su brojni ministri. Novinarima je rezime svih sastanaka ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije otkrio Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

"Imali smo sastanke i govorili smo o jasnim temama te bitnim i strateškim projektima za Grad Split. Osvrnuli smo se na prometnu infrastrukturu i sve stvari koje se tiču Grada Splita. Zaobilaznica Split - Omiš ključna je u smislu zaobilaženja prometnih gužvi. To je jedan od najvažnijih projekata. Osvrnuli smo se i na priuštivo stanovanje, a tu će nam pomoći, u tom smislu, Vlada Republike Hrvatske. U Županiji smo se dotaknuli teme domova za starije, osigurana su sredstva, a mi moramo pripremiti projekte. Posjetili smo Poljud i upoznali premijera sa svime što se dogodilo, a Vlada RH osigurala je sredstva za trenutnu obnovu. U kontekstu teme novog stadiona ili razmatranja potpune obnove Poljuda, došli smo do zaključka da ćemo osnovati povjerenstvo po uzoru na Grad Zagreb. Odmah ćemo krenuti u tom smjeru i izradit ćemo kriterije i protokole jer je Grad Zagreb daleko ispred Splita u tom dijelu projekta. Pokazana je jasna volja s obje strane i taj problem ćemo riješiti, pokazat ćemo iskorake. Govorili smo i o obnovi Park-šume Marjan nakon nevremena, a bilo je riječi i o Karepovcu i njegovoj budućnosti. Grad Split dužan je povećati postotak odvajanja otpada – sada smo na nekih 25 posto, a minimum je 50 posto. Niz je tema koje smo prošli, a nismo zaobišli ni problematiku Spaladium Arene. Vidjeli ste da je došla presuda. Dobio sam poziv od uprave Zagrebačke banke i Erste banke i u četvrtak ćemo imati sastanak na tu temu. Nemamo vremena na pretek i odmah moramo reagirati da riješimo ovaj problem. Vidjet ćemo koje su mogućnosti, a Grad Split zaslužuje konačno dobiti Spaladium Arenu na korištenje. Moram reći da Split od Mediteranskih igara nema ništa značajnije što je izgrađeno, i potrebno je graditi i sanirati. Država će sada izdvajati povijesne iznose sredstava za sportsku infrastrukturu", bio je detaljan gradonačelnik Tomislav Šuta.

O zdravstvu i KBC-u Split

"Grad Split mora osigurati izradu GUP-a i da se kroz GUP osigura alternativna lokacija što se tiče moguće nove bolnice. To je malo veći proces, a proces pripreme sigurno zahtijeva vrijeme. Premijera i ministra Branka Bačića smo upoznali. Ovo su teme koje zahtijevaju temeljite rasprave, a Grad Split mora razmišljati o budućnosti", rekao je.

Koliko Karepovac još može biti odlagalište i koliko na njemu ima prostora?

"Karepovac još može trajati godinu dana. Alternativna dostupna odlagališta nalaze se na području u smjeru Trogira i Knina, ali to su sve načelni dogovori. Upoznati smo sa svim tim problemima i o njima stalno komuniciramo. Radimo na tome da Grad Split ne dođe u probleme zbog ovoga – na tome radimo", naglasio je.

Što će se prvo raditi?

"Prvo ide sanacija Poljuda. To je prvo, pa ide i sve ostalo. Danas sam komunicirao s premijerom o tome što mogu raditi i što mi je ostavljeno od prošle gradske vlasti. Projekt koji sada možemo komunicirati je park and ride na Lovrincu. Grad Split nije pripremio projekte za koje su osigurana sredstva za nove električne autobuse Prometa Split. Kad sve to skupa pogledamo, u trenutku kada budemo spremni s projektima, mi već imamo osigurana sredstva", zaključio je poteštat Šuta.