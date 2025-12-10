Šuta: "Ishođena građevinska dozvola za pročistač pitke vode na Majdanu, projekt vrijedan 41 milijun eura"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je kako je ishođena građevinska dozvola za izgradnju pročistača pitke vode na Majdanu. Time je, ističe, ostvaren ključan preduvjet za početak realizacije strateškog projekta za vodoopskrbu šireg splitskog područja, vrijednog 41 milijun eura s PDV-om.

Šuta naglašava da građevinska dozvola znači završetak najvažnije administrativne faze i otvara put početku radova na terenu. Pročistač na Majdanu trebao bi postati jedan od nosivih infrastrukturnih zahvata za stabilnu i kvalitetnu opskrbu pitkom vodom Splita i okolice.

Gradonačelnik podsjeća kako je projekt krenuo u vrijeme njegova mandata na čelu Vodovoda i kanalizacije.

"Projekt koji sam započeo kao direktor Vodovoda i kanalizacije dovršit će se u mom gradonačelničkom mandatu", poručio je Šuta.

Pripreme traju od 2018. godine

Prema navodima gradonačelnika, pripremne aktivnosti intenzivno se provode još od 2018. godine. U tom razdoblju izrađena je kompletna projektna dokumentacija te prikupljene sve potrebne dozvole. Kako navodi, proces je uključivao analize tehnologija, izradu idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole, pripremu natječajne dokumentacije i sklapanje ugovora o pravu građenja.

Osigurana europska sredstva i EBRD financiranje

Šuta dodaje kako je projekt financijski zatvoren osiguravanjem europskih bespovratnih sredstava te kreditnim financiranjem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Time su, ističe, stvoreni uvjeti da se projekt provede bez zastoja. Na kraju objave gradonačelnik je zahvalio svim sudionicima projekta koji su godinama radili na pripremama. "Zahvaljujem svim kolegama koji su od početka sudjelovali na ovom projektu, a nije bilo jednostavno!", poručio je Šuta.