Šuta imenuje jednog od svojih najbližih suradnika u Nadzorni odbor Prometa: Bruno Putnik postaje novi predstavnik Grada Splita. Tko je on?

Kako je ranije objavila Dalmacija Danas, Stanko Sapunar postigao je dogovor sa Skupštinom Prometa o prestanku svog mandata na čelu splitske gradske prijevozničke tvrtke. Odluka o razrješenju donesena je, prema navodima iz Prometa, iz osobnih razloga. Sapunar će se povući s mjesta direktora nakon što je tu funkciju obnašao od mandata u kojem je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak.

Do imenovanja novog predsjednika Uprave, dužnost vršitelja dužnosti direktora preuzet će Andrija Kalinić, dugogodišnji zaposlenik Prometa i voditelj službe za komercijalne poslove. Kalinić će voditi tvrtku do raspisivanja javnog natječaja i potvrde novog direktora.

Podsjetimo, iz Prometa su za Dalmaciju Danas potvrdili kako će poslovanje te usluge javnog prijevoza građanima Splita i okolice nastaviti teći bez zastoja.

U međuvremenu, gradonačelnik Tomislav Šuta donio je odluku o promjenama u Nadzornom odboru Prometa d.o.o.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita, gradonačelnik je 31. listopada 2025. donio dva zaključka: prvi o opozivu dosadašnjeg predstavnika Grada Splita u Nadzornom odboru, Luke Bartulina, a drugi o imenovanju novog predstavnika, Brune Putnika.

Tko je Bruno Putnik?

Bruno Putnik je pravnik koji je tijekom studija bio vrlo uspješan i dobitnik je Rektorove nagrade. Aktivno je uključen u rad mladeži HDZ-a, gdje i dalje djeluje.

U Banovini je zaposlen još od vremena gradonačelnika Ivice Puljka. S dolaskom Tomislava Šute, Putnik postaje dio njegova užeg tima i često ga se može vidjeti na konferencijama za medije koje drži gradonačelnik. Trenutačno radi u Odjelu za financije, a obnaša i dužnost koordinatora Ureda gradonačelnika te se smatra jednim od Šutinih važnijih suradnika u Gradu Splitu.

Njegovo ime nedavno se našlo i u javnom prostoru nakon što ga je u svojoj objavi spomenuo bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević. Naime, Ivošević je reagirao na izjave predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića, koji je doveo u pitanje okolnosti pod kojima je Ivošević navodno dobio nove pristupne podatke za gradski sustav 12. lipnja 2025. godine, u mandatu gradonačelnika Tomislava Šute.

Tom prilikom Ivošević je, među ostalim, prozvao i Brunu Putnika te upitao koju točno funkciju obnaša u gradskoj upravi i zašto ne radi poslove sukladno svom službeničkom rješenju. U objavi je naveo i da Putnik, kao član HDZ-a i zaposlenik Upravnog odjela za ekonomske poslove, navodno ima pristup cijelom gradskom sustavu i čak službenom mailu gradonačelnika Šute, što bi – kako tvrdi Ivošević – moglo predstavljati problem s aspekta zaštite osobnih podataka građana.

Bilo kako bilo, Šuta na važno mjesto unutar Prometa Split postavlja jednog od svojih bližih suradnika, a pravo je pitanje tko će u konačnici preuzeti direktorsku palicu ove gradske tvrtke. Za taj rasplet će se, čini se, još malo pričekati – do tada će vršitelj dužnosti ostati na toj poziciji.