Promjene u Prometu Split. Odlazi Sapunar, evo tko dolazi na njegovo mjesto

Dalmacija Danas doznaje kako je Stanko Sapunar postigao dogovor sa Skupštinom Prometa o prestanku svog mandata na čelu tvrtke. Kako navode iz Prometa, odluka je donesena iz osobnih razloga, a Sapunar će se povući s pozicije direktora nakon što je funkciju obnašao od mandata u kojem je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak.

Do imenovanja novog predsjednika Uprave, dužnost vršitelja dužnosti preuzet će Andrija Kalinić, dugogodišnji zaposlenik Prometa i voditelj službe za komercijalne poslove. Kalinić će tvrtkom upravljati do objave javnog natječaja i potvrde novog direktora.

Iz Prometa su za Dalmaciju Danas potvrdili ovu informaciju te istaknuli kako će tvrtka nastaviti redovno poslovati i pružati usluge građanima bez zastoja.