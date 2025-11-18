Šuta i Plenković u Koloni sjećanja: "Vukovar ostaje trajni podsjetnik na snagu, ustrajnost i žrtvu koja je obilježila stvaranje moderne Hrvatske"

Danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Obilježavanje 34. obljetnice vukovarske tragedije započelo je u krugu Nacionalne memorijalne bolnice „dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru, a potom je kroz grad krenula Kolona sjećanja koju su predvodili hrvatski branitelji Vukovara s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja Vukovara na čelu s braniteljicama Grada Vukovara.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sudjelovao je u Koloni sjećanja.

"Sudjelujući u Koloni sjećanja, odajemo duboko poštovanje svim Vukovarkama i Vukovarcima te hrvatskim braniteljima koji su, braneći Vukovar i našu domovinu, dali ono najvrjednije, svoje živote. Vukovar ostaje trajni podsjetnik na snagu, ustrajnost i žrtvu koja je obilježila stvaranje moderne Hrvatske", napisao je na svojoj Facebook stranici.