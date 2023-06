Sustav javnih bicikli u Splitu opet ruši sve rekorde u korištenju

Gotovo četiri godine prošle su od kada je Split dobio svoj sustav javnih bicikli, a brojke još jednom pokazuju da je uvođenje sustava bilo pun pogodak. U svibnju su korisnici u Splitu opet rekordno biciklirali i još jednom postavili nove rekorde u dnevnom i mjesečnom broju najmova. Tako je novi rekord mjesečnih najmova od početka rada sustava 39.974, ostvaren u svibnju ove godine, a rekord dnevnih najmova je 1746 i to na dan 26. svibnja 2023. godine.

Važno je naglasiti kako se sustav u odnosu na prošlu godinu dodatno proširio te sada broji ukupno 435 bicikli (223 električne i 212 klasičnih), što je ukupno 155 bicikli više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sustav od svega nekoliko postaja u početku, danas korisnicima nudi 67 postaja koje su raspoređene diljem grada tako da svaki kotar ima barem jednu postaju. Gotove sve bicikle dostupne su za korištenje osim nekoliko koje su na popravku obzirom da je u proteklom razdoblju zabilježen određen broj vandalskog ponašanja i uništavanja javnih bicikli.

Sustav koji je Splićanima i njihovim gostima pružio alternativni, jeftiniji i brži oblik prijevoza trenutno broji preko 50.000 registriranih korisnika, dok ukupan broj najmova od početka rada sustava u srpnju 2019. iznosi čak 768.792.

- Drago nam je vidjeti da je sustav postao dio svakodnevice brojnih građana, a odlično se uklapa u održivi smjer u kojem Split ide. Svaki veliki sustav, a ovaj u Splitu to je, nosi i velike izazove u upravljanju, a mi redovito radimo na tome da ga dodatno poboljšamo. Radimo na boljoj i učestalijoj raspodjeli bicikala i bržem popravku, ali tu ne možemo uvijek utjecati jer ovisimo o dijelovima koji ponekad nisu dostupni. Stiže nam sezona i spremni dočekujemo povećanje broja najmova, a ovim putem želim pozvati svih da bicikle koriste oprezno jer su one vlasništvo svih nas, a oprema i dijelovi za popravke su skupi. Neke bicikle uništene su do razine neupotrebljivosti, a jednu od bicikli našli smo u moru, rekao je Davor Matošić, direktor Split parkinga.

Napominju i kako su na većini postaja u Splitu postavljene kamere kako bi se osigurala sigurnost imovine te poboljšao proces kontrole. Isto tako, sustav je dostupan i u drugim jedinicama unutar aglomeracije pa je tako moguće koristiti bicikle kao prijevozno sredstvo među okolnim gradovima i općinama unutar urbane aglomeracije Split. Godišnja pretplata i dalje je ostala ista te iznosi 26,54 eura.