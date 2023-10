SUSRELI SMO BUBALA Splitski estradni menadžer opet se osvrnuo na Prijović: "Cura baš lipo piva, krasno izgleda, vidim da je vrlo pristojna i odgojena cura, ali..."

Javnost se danima ne može načuditi činjenici da je pjevačica Aleksandra Prijović uspjela napuniti pet zagrebačkih arena. To još nitko do sada nije napravio. I dok joj jedni čestitaju na nevjerojatnom uspjehu, drugi su nezadovoljni zbog toga.

"Hrvatski mediji dali su joj više prostora nego što su u cijeli život dobili Mišo i Oliver zajedno"

Razgovarali smo sa splitskim menadžerom Ivicom Bubalom koji nam je otkrio što misli o tome.

"Mene više ništa ne čudi. Cura baš lipo piva, krasno izgleda, vidim preko intervjua da je vrlo pristojna i odgojena cura, ali ja o tom koncertu mislim sve najgore i to iz jednog prostog razloga - kad pročitate njene tekstove, to je dno dna. A tekstovi su poruka mladima, poruka svima, tekstovi", kazao nam je.

Kaže i da su za sve krivi mediji.

"Hrvatski mediji dali su joj više prostora nego što su u cijeli život dobili Mišo i Oliver zajedno. Ona je tri mjeseca prije koncerta bila dva puta na HRT-u, na RTL-u, nema medija koji ne prate. Stavio sam danas na svoj Fejs, da ja imam 10 posto medija za koncerte u areni za Dalmatino, za Thompsona, za Sevu, onda bi bilo šest arena. Dakle, to je jedna genijalno osmišljena priča potpomognuta sa, nažalost, svim medijima. Ponavljam, cura ima sve odlike fenomenalne, osim što su tekstovi dno dna. A preko tekstova se šalje poruka svima", pojašnjava nam.

Kaže nam i da dogodine na zagrebački hipodrom dolaze Rolling Stonesi.

"Dolaze dogodine Roling Stonesi u Zagreb i onda ću vas usporedit s bendom koji je najbolji na svitu. Pisat će da ima 50 tisuća ljudi, a njoj 90. To je naše sadašnje stanje, zatrovali su mlade, a to se jedino može preko medija. To su društvene igre". kaže Bubalo.

"Puno ljudi je moglo bit zaposleno"

Komentirao nam je i činjenicu da je splitska Arena zatvorena.

"Da je ne znam kakav problem s Arenom, rješavajte ga kako je, ali neka radi, neka funkcionira. To je naša hrvatska priča. Puno ljudi je moglo bit zaposleno, a sve ono što je u nju uloženo propada kad ona ovako stoji", kaže nam za kraj Bubalo.