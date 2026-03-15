Šušnjar o rastu kreditnog rejtinga: Hrvatska danas sigurnija i jača država

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Hrvatska podignuta na puni kreditni rejting A, istaknuvši kako je riječ o važnoj potvrdi gospodarske snage i financijske stabilnosti zemlje. Poručio je da takav rejting donosi konkretnu korist građanima i gospodarstvu – od povoljnijih uvjeta zaduživanja i stambenih kredita do lakšeg privlačenja investicija – te naglasio kako se Hrvatska danas prema kreditnoj ocjeni nalazi ispred dijela država Europske unije.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Jučer je Hrvatska podignuta na puni kreditni rejting A. Velika vijest i potvrda da je Hrvatska danas sigurnija, jača i vjerodostojnija država nego prije nekoliko godina. Hrvatska je danas u A kategoriji prema gospodarskoj snazi, financijskoj stabilnosti, energetskoj sigurnosti i kvaliteti života.

To nije vijest za uski krug ekonomista, nego za svakoga tko živi, radi, ulaže ili otplaćuje kredit u Hrvatskoj. Bolji rejting znači manje rizika, a manje rizika znači povoljnije uvjete financiranja, povoljnije stambene kredite, bolje uvjete za investicije i lakše širenje poslovanja.

I da, dobro je da to svi čuju — bez kompleksa i bez lažne skromnosti. Hrvatska je danas po rejtingu ispred dijela Europske unije. Ispred Italije. Ispred Grčke. Ispred Mađarske. Ispred Rumunjske. Ispred Bugarske. Ispred Poljske. Ispred Cipra i Malte.

Nažalost, ovakve se vijesti teško probijaju do građana jer ih gotovo uvijek prekriju galama i jeftini spinovi koji nam dolaze iz susjedstva, odnosno iz B kategorije zemalja. Pogotovo od onih koji su opsjednuti Hrvatskom, koji žive od vlastite propagande i od toga da sami sebi aplaudiraju pred ogledalom.

Neka onda B kategorija nastavi s press konferencijama, crtanjem po ploči, nošenjem kišobrana i velikim riječima. Mi ćemo nastaviti s rezultatima i slovom A.

P.S. Polako kreće turistička sezona, što znači da je jedina raketna brzina koja je ovih mjeseci doista važna u i oko Hrvatske ona kojom radnici i turisti iz okolnih zemalja počinju pristizati u Hrvatsku.

P.P.S. Interesting how post scriptum posts have suddenly become so popular across the region."

— Ante Šušnjar (@susnjar_a) March 15, 2026