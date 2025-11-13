Susjedi: "Hrvatska nam je otela zvijer od igrača"

Hrvatska U-21 reprezentacija svladala je Litvu rezultatom 4:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a dva pogotka u visokoj pobjedi "ugradio" je talentirani Leon Grgić.

Mladi napadač, koji igra za Sturm iz Graza, zabio je prvi pogodak nakon ubačaja s lijeve strane u 82. minuti, a drugi u sudačkoj nadoknadi za konačnih 4:0 na semaforu.

Ovo mu je bio ukupno treći pogodak u isto toliko nastupa za mlade Vatrene, a to je samo još jedna potvrda da se radi o velikom talentu! Grgić je mogao birati između tri reprezentacije, Austrije u kojoj se rodio i živi cijeli život, BiH i Hrvatske, ali kod njega nije bilo ni najmanje dileme.

"Od prvog dana sam htio igrati za Hrvatsku i jako sam sretan što sam ovdje", potvrdio je talentirani napadač. Naravno, odlične igre nisu prošle nezapaženo ni u susjedstvu.

"Hrvatska je BiH otela zvijer od igrača: Izveo je spektakl", piše Sportsport.ba koji je pohvalio Grgićevu izvedbu protiv Litve, piše gol.hr.