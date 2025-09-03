Suradnja HOO-a i MUP-a otvorila vrata vrhunskim sportašicama: Judo reprezentacije Hrvatske, BiH i Slovenije treniraju u smještano-obučnom centru Mladost u Kuparima

Zahvaljujući suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva unutarnjih poslova, hrvatski judo reprezentativci/ke, uključujući Barbaru Matić, olimpijsku pobjednicu i višestruku europsku i svjetsku osvajačicu medalja te vrhunsku sportašicu MUP-a, kao i Andreu Leški, aktualnu olimpijsku pobjednicu iz Slovenije i još nekoliko osvajača europskih i svjetskih medalja započeli su s treningom u smještajno-obučnom centru granične policije Mladost u Kuparima.

Dio je to projekta koji je započeo potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj sporazuma je osnažiti suradnju u segmentima podrške vrhunskim sportašima, unaprijediti materijalne uvjete za njihov razvoj te dodatno ojačati položaj sporta unutar MUP-a. Nastavak ove suradnje provodi se i kroz potpisivanje ugovora o djelu s vrhunskim sportašima, parasportašima i trenerima čije aktivnosti pridonose promociji sporta, poticanju mladih na bavljenje tjelesnom aktivnošću i izgradnji zdravih životnih navika.

Upravo kroz ovaj okvir, hrvatska judo reprezentacija dobila je mogućnost korištenja prostorija Policijske uprave dubrovačko-neretvanske gdje će trenirati cijeli ovaj tjedan.

Uz Barbaru Matić, u dvoranama treniraju i ostale članice reprezentacije - Katarina Krišto i Iva Oberan.

Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“, Službi za policijski trening, cilj je pružiti svojim sportašima i sportašicama što bolje uvjete te najavljuju daljnje aktivnosti koje će povezivati sport, službu i promociju zdravog načina života.

Suradnja HOO-a i MUP-a pokazuje kako se nacionalni sustav može usmjeriti na konkretne potrebe vrhunskog sporta i pružiti rezultate koji donose ponos cijeloj državi.