Supruga poginulog Šarića o Banožiću: Nikada mi nije iskazao sućut ni ponudio pomoć

Nastavlja se suđenje Mariju Banožiću. Podsjetimo, bivši ministar obrane skrivio je prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginio Goran Šarić.

Sudac porotnik je došao, kasnio je 34 minute, suđenje će se sada nastaviti. Vještaci koji su došli su Andrija Repušić i Davor Majer. Došla je i žena poginulog Gorana, Mirjana Šarić, pišu 24sata.

Svjedočila je oštećena Mirjane Šarić. Sudnica je mala i zanimljivo je da Banožić sjedio doslovno ispred svjedokinje.

Sutkinja ju je upitala da li ima što nadodati svom ranijem iskazu i ona kaže da je ovo suđenje njoj jako teško, da im okrivljeni nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć ni nadoknadio štetu. Rekla je da stoji kod svog ranijeg iskaza iz istrage. Odvjetnica Banožića je postavila pitanje je li podnijela zahtjev osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik, pišu 24sata.

- Dobili smo neku uvjetnu odštetu - rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala. Odvjetnik koji zastupa obitelj protivi se pitanjima vezanim za tu odštetu. Banožićeva odvjetnica istaknula je kako svjedokinja mora govoriti istinu, rekla je da ju okrivljenik nije obeštetio, a isplatilo ju je njegovo osiguravajuće društvo, molim da kaže o kojem se iznosu radi.

Žena poginulog ponovila je da ne zna o kojem se iznosu radi. Vržina je nakon toga pitala i je li dobila poruku Banožićeve supruge. Odvjetnik obitelji se usprotivio pitanju a Mirjana je rekla da ne zna je li poruku dobila jer je tada dobila puno poruka, mobitel nije bilo kod nje.