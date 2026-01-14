Supetar ulaže u deficitarna zanimanja, raspisan natječaj za studentske stipendij

„Stipendiranjem deficitarnih zanimanja želimo dugoročno odgovoriti na potrebe naše zajednice i osigurati da Supetar ima kvalitetne stručnjake u područjima koja su ključna za funkcioniranje grada. Ulaganje u mlade ljude i njihovo obrazovanje jedno je od naših ključnih projekata, jer bez kvalitetnih kadrova nema ni održivog razvoja lokalne zajednice. Ovom mjerom želimo mladima dati jasnu poruku da ih trebamo i da u Supetru imaju svoju budućnost”, rekla je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Natječajem je predviđeno dodjeljivanje ukupno tri stipendije u iznosu od 200,00 eura mjesečno po korisniku, tijekom deset mjeseci akademske godine.

Pravo prijave imaju redoviti i izvanredni studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, imaju prebivalište na području otoka Brača najmanje godinu dana prije objave natječaja te ispunjavaju propisane kriterije vezane uz uspjeh u obrazovanju i tijek studiranja. Prednost pri dodjeli stipendija imaju redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Supetra i Općine Nerežišća, a u slučaju preostalih mjesta razmatraju se i prijave studenata iz drugih dijelova otoka Brača.

Kriteriji za dodjelu stipendija uključuju uspjeh u obrazovanju, upisanu godinu studija, izvannastavna postignuća te posebne socijalne okolnosti poput statusa studenta s invaliditetom, studenta roditelja ili pripadnosti obitelji hrvatskih branitelja. Cilj ovakvog sustava bodovanja je osigurati pravednu raspodjelu sredstava te dodatno potaknuti izvrsnost i obrazovanje u zanimanjima koja su od ključne važnosti za funkcioniranje lokalne zajednice.

Posebna vrijednost ovog programa stipendiranja je i mogućnost zapošljavanja stipendista nakon završetka studija, sukladno potrebama Grada Supetra i gradskih ustanova. Na taj se način stipendije ne promatraju samo kao financijska pomoć tijekom studiranja, već kao dio dugoročnog plana osiguravanja stručnog kadra i stvaranja uvjeta za povratak i ostanak mladih obrazovanih ljudi u lokalnoj sredini.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj mrežnoj stranici Grada Supetra. Prijave se mogu predati osobno u pisarnici Grada Supetra ili poslati poštom preporučeno, uz propisanu dokumentaciju navedenu u natječaju. Obrasci za prijavu, kao i sam natječaj dostupni su na mrežnim stranicama Grada Supetra.

Dodjelom stipendija za deficitarna zanimanja Grad Supetar nastoji dugoročno odgovoriti na manjak stručnog kadra u ključnim sektorima te mladim ljudima omogućiti sigurniju obrazovnu i profesionalnu budućnost, uz poticanje njihova ostanka i rada u lokalnoj sredini. Ova mjera dio je šire strategije Grada usmjerene na jačanje obrazovanja, demografsku revitalizaciju i održivi razvoj Supetra.