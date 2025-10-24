Supetar raste zajedno s djecom: Nova osnovna škola – među rijetkima u Hrvatskoj bilježi porast broja stanovnika

Grad Supetar jedan je od samo sedam gradova u Hrvatskoj koji bilježe rast broja stanovnika, prema podacima Državnog zavoda za statistiku i portala Gradonačelnik.hr i to usprkos činjenici da suu grad na otoku. Taj trend potvrđuje da Supetar postaje privlačno mjesto za život i odgoj djece, zahvaljujući sustavnim ulaganjima u infrastrukturu, predškolski odgoj, školstvo i kvalitetu života u cjelini.

Dok se većina hrvatskih gradova suočava s padom broja učenika i zatvaranjem razrednih odjela, Supetar bilježi suprotan trend – porast djece i rast potrebe za novim obrazovnim kapacitetima. Grad je prepoznao ovu pozitivnu demografsku promjenu i usmjerio napore prema jačanju i širenju svojih predškolskih i školskih programa. Proteklih 10 godina radimo na projektu nove osnovne škole.

„Naša djeca i njihovo obrazovanje temelj su budućnosti Supetra i upravo zato u njih ulažemo najviše. Nova jaslička skupina i projekt izgradnje osnovne škole konkretni su koraci kojima osiguravamo uvjete da svako dijete ima mjesto u obrazovnom sustavu koje potiče učenje, kreativnost i zajedništvo“, poručila je gradonačelnica Ivana Marković.

Nakon godina rada, definiranja prostorno-planske dokumentacije, otkupa zemljišta te izrade idejnog i glavnog projekta, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i RERA-om SDŽ, Grad Supetar prijavio je projekt izgradnje nove Osnovne škole Supetar za sufinanciranje iz EU fondova.

Građevinska dozvola je u postupku izdavanja, a svi procesi teku prema planu te hvala svima uključenima.

Sanjamo naš nedosanjani san!

Nova škola planirana je kao moderna, energetski učinkovita i pedagoški prilagođena ustanova s 20 učionica za približno 400 učenika, kabinetima, informatičkim centrom, sportskom dvoranom, školskom blagovaonicom i kuhinjom, te atrijima koji omogućuju obilje prirodne svjetlosti i ugodno okruženje za učenje. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti djece – projekt uključuje prilagođen pješački i kolni pristup te podzemnu garažu s 48 parkirnih mjesta.

„Izgradnja nove škole moj je najvažniji projekt i osobni motiv od prvog dana mandata. Ponosna sam što Supetar raste zajedno s djecom – ove godine bilježimo najveći postotni rast upisa u osnovnu školu u Dalmaciji, što potvrđuje da naš grad postaje mjesto u kojem obitelji žele ostati i graditi budućnost“, istaknula je gradonačelnica.

Porast broja djece i ulaganja u predškolski odgoj

U Dječjem vrtiću Mrvica broj djece povećava se iz godine u godinu, pa Grad ove godine otvara novu jasličku skupinu kako bi se osigurao upis svoj zainteresiranoj djeci. Time Supetar postaje jedan od rijetkih otočnih gradova koji ne samo da zadržava broj djece u vrtiću, nego i širi kapacitete.

Uz to, Grad je u suradnji s Općinom Nerežišća potpisao Kolektivni ugovor za djelatnike vrtića, čime su regulirane plaće, dodaci na rad, topli obrok i poboljšani materijalni uvjeti.

Supetar raste zajedno s djecom – a ulaganja u obrazovanje, vrtiće i obitelji najbolji su dokaz da je grad na pravom putu. Nova škola, nova jaslička skupina i porast broja djece potvrđuju da Supetar postaje grad budućnosti za nove generacije.