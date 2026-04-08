Supetar poziva građane da predlože kandidate za javna priznanja

Grad Supetar objavio je javni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu, pozivajući građane, udruge i institucije da predlože pojedince i organizacije koji su svojim radom doprinijeli razvoju lokalne zajednice.

Gradonačelnica Ivana Marković istaknula je kako su javna priznanja prilika da se zahvali onima koji svojim znanjem, radom i angažmanom čine Supetar boljim mjestom za život te pozvala građane da se aktivno uključe u predlaganje kandidata.

Natječajem je obuhvaćeno više vrsta priznanja, među kojima su Nagrada Grada Supetra za životno djelo, skupna nagrada, priznanje počasnog građanina, Plaketa Grada Supetra te Grb Grada Supetra. Dodjeljuju se za iznimna postignuća i doprinos društvenom, gospodarskom, kulturnom i javnom životu grada.

Prijedloge mogu podnijeti građani, udruge, ustanove, trgovačka društva, tijela mjesne samouprave te vijećnici i gradonačelnica. Svaki prijedlog mora sadržavati osnovne podatke o kandidatu, obrazloženje i dokumentaciju koja potvrđuje njegov doprinos.

Jednoj osobi ili organizaciji u jednoj godini može se dodijeliti samo jedno priznanje, dok konačnu odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog nadležne komisije.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od objave natječaja, odnosno do 4. svibnja 2026. godine, a prijedlozi se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Grada Supetra.

Grad poziva sve građane da prepoznaju i predlože one koji svojim radom doprinose razvoju zajednice i kvaliteti života u Supetru.