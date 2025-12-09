Close Menu

Supetar osigurava sretne blagdane: Počinje isplata božićnica za najpotrebitije

„Sve veći broj ljudi svakodnevno nailazi na financijske probleme koji otežavaju njihovu kvalitetu života. S obzirom na to, smatramo da su božićnice jedinstvena prilika za pružanje pomoći onima kojima je to najpotrebnije, posebice starijim i ranjivim skupinama. Zajednički cilj je svim našim sugrađanima omogućiti sretne i bezbrižne blagdane!“, govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Na temelju donesene odluke (KLASA: 121-01/25-01/5, URBROJ: 2181-11-02/1-25-1), ovogodišnja božićnica iznosi 50 eura, a pravo na nju ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Supetra čija mirovina iznosi do 500,00 eura mjesečno, osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, nezaposleni hrvatski branitelji i onkološki bolesnici.

Da bi ostvarili pravo na isplatu, svi građani moraju dostaviti presliku važeće osobne iskaznice (dokaz o prebivalištu) te dodatnu dokumentaciju, ovisno za koju se kategoriju prijavljuju:

Umirovljenici trebaju dostaviti posljednji odrezak mirovine (dokaz o visini mirovine), osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na imovinu presliku potvrde HZMO-a. Nezaposleni hrvatski branitelji potvrdu HZZO-a (dokaz o nezaposlenosti) i dokaz o statusu hrvatskog branitelja, a onkološki bolesnici medicinsku dokumentaciju ne stariju od 6 mjeseci.

Za građane koji su ostvarili pravo, isplata božićnice održat će se po sljedećem rasporedu:

  • SUPETAR- od 15. do 17. prosinca 2025. godine od 9 do 11 sati na adresi Vlačica 5, Supetar
  • MIRCA- dana 15. prosinca 2025. godine (ponedjeljak), od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Mirca
  • SPLITSKA - dana 16. prosinca 2025. godine (utorak), od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Splitska
  • ŠKRIP- dana 17. prosinca 2025. godine (srijeda), od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Mjesnog odbora Škrip

Grad Supetar aktivno se trudi poboljšati kvalitetu života svim svojim sugrađanima te im omogućiti da ovogodišnje blagdane provedu mirno i dostojanstveno.

Više informacija o podjeli božićnica građani mogu pronaći na web stranici i društvenim mrežama Grada Supetra.

