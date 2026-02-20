Suosnivač Asosa smrtno stradao nakon pada s balkona

Quentin Griffiths, britanski suosnivač popularne internetske modne trgovine Asos, preminuo je u 59. godini života. Njegova smrt šokirala je javnost upravo zbog sumnjivih uvjeta u kojima je preminuo...

Naime, Griffithsova smrt uslijedila je nakon što je pao sa 17. kata nebodera u Tajlandu. Kako prenosi Daily Mail, hitne su službe vrlo brzo pristigle na mjesto događaja, a tijelo preminulog milijunaša pronašle su na tlu ispod balkona zgrade u kojoj je stanovao.

Kako su otkrili iz policije, u stanu nije bilo znakova nereda, ali nisu isključili mogućnost nečasne radnje te su dodali kako daljnje detalje ne mogu otkrivati jer je u tijeku polciijska istraga. Točan uzrok smrti bit će objavljen nakon potpune obdukcije, a proces bi mogao potrajati i do nekoliko mjeseci.

Problematičan odnos s bivšom suprugom

Iako iza sebe ima veliki poslovni uspjeh s Asosom, u privatnom mu životu baš i nisu cvjetale ruže.

Nakon prve rastave braka, 2007. godine preselio se u Tajland, gdje se oženio za Tajlanđanku s kojom se nedavno rastao u neprijateljskim odnosima. Naime, Tajlanđanka je optužena za krađu 500.000 funti iz tvrtke koju su zajedno vodili, a onda ga je i optužila da je krivotvorio dokumente za prodaju zemljišta i udjela u tvrtki bez njezina znanja, prenosi Net.hr.

Griffiths je porekao optužbe i pušten je nakon ispitivanja.