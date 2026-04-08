Sunce u Splitu mami prve hrabre kupaće na plaže: Pogledajte kako se grad priprema za ljeto

Toplina gotovo ljeta, vonj kremica za tijelo, i šetnja splitskim plažama može trenutačno postati vremeplov - i unatrag, u djetinjstvo, i unaprijed, za još mjesec ili dva...

Jer ovih par sunčanih dana izmamilo je na more i one zimogroznije, toliko je bilo ugodno. Hrabriji (čitaj furešti) su se već skinuli u mudantine i bacili zaveslaj, dva. A iako će još biti hladnog i kišovitog vremena (ako je za vjerovati meteorolozima), ove dane su iskoristile i službe za ušminkavanje plaža, dohranu za onu što je odnijelo more i vraćanje oblutaka koju su na hrpe izbacila juga proteklih mjeseci.

Već se vide pomaci, recimo na Trsteniku, makar još nisu 'uključili' špine i tuševe. Dobro, nije još velika potriba, ali recimo od Prvog maja i Svetog Duje zahtjevi za tekućom vodom sigurno će bit povećani...