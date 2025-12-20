Sunce izmamilo Splićane na Rivu, štekati se polako pune

Subotnje prijepodne na splitskoj Rivi protiče u znaku ugodnog vremena i opuštene atmosfere. Sunce se probilo i stvorilo idealne uvjete za šetnju uz more, kavu na otvorenom i lagani gradski đir.

Prema prognozi, ugodne dnevne temperature bit će duž obale i na otocima, i to u rasponu od 13 do 17°C danas i za vikend - taman kako Splićani najviše vole u ovom zimskom dobu.

Štekati kafića polako se pune, a stolovi na suncu već su najtraženija “roba”. Mnogi sugrađani i turisti iskoristili su priliku za sjesti na kavu, uhvatiti malo vitamina D i promatrati gradski šušur, dok se na klupicama uz more sve češće traži mjesto više.

Djelić atmosfere donosimo u galeriji.