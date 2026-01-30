Sunčani predah u Dalmaciji: Petak donio stabilnije vrijeme i ugodne temperature

Nakon nestabilne srijede i četvrtka, u petak su se vremenske prilike stabilizirale. U većem dijelu Dalmacije bilo je barem djelomično sunčano, osim na jugu gdje su i dalje dominirali oblaci uz ponešto kiše.

Za razliku od prethodnih vjetrovitih dana, petak je donio i smirivanje vjetra tako da nije bilo ni najmanjih poremećaja u prometu morem. Najviše dnevne temperature zraka bile su u Dalmaciji većinom od 10 do 15 stupnjeva.

Splićani su imali priliku uživati u idiličnom danu sa temperaturama koje su više u odnosu na prosjek za dio godine.