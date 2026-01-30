Close Menu

Sunčani predah u Dalmaciji: Petak donio stabilnije vrijeme i ugodne temperature

Nakon nestabilne sredine tjedna, vrijeme se u petak smirilo – vjetar je oslabio, more je bilo mirno, a temperature su u većem dijelu Dalmacije dosezale i do 15 stupnjeva, uz posebno ugodan dan u Splitu

Nakon nestabilne srijede i četvrtka, u petak su se vremenske prilike stabilizirale. U većem dijelu Dalmacije bilo je barem djelomično sunčano, osim na jugu gdje su i dalje dominirali oblaci uz ponešto kiše. 

Za razliku od prethodnih vjetrovitih dana, petak je donio i smirivanje vjetra tako da nije bilo ni najmanjih poremećaja u prometu morem. Najviše dnevne temperature zraka bile su u Dalmaciji većinom od 10 do 15 stupnjeva. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splićani su imali priliku uživati u idiličnom danu sa temperaturama koje su više u odnosu na prosjek za dio godine. 

sunce split 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0