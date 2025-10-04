SUKOŠAN Obilježen svjetski tjedan svemira

U suradnji Hrvatskog astronomskog saveza i Astronomskog astronautičkog društva Zadar od 1. do 3. listopada organizirane su brojne aktivnosti u sklopu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira.

Organizirana su tri javna astronomska promatranja Mjeseca i Saturna i to u Debeljaku, Sukošanu i Gorici na kojima je sve skupa sudjelovalo više od 150 mještana tih naselja.

Glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza Dorian Božičević je u Osnovnoj školi Sukošan proveo radionice o Suncu s promatranjem Sunca za dva odjeljenja trećeg razreda i dva odjeljenja četvrtog razreda odnosno za više od 60 učenika razredne nastave.

