SUFINANCIRANJE MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE ČEKA SAMO 'BLAGOSLOV' GRADONAČELNIKA? Matijević: "Sredstva su osigurana i ne postoji prepreka da se ovo ne realizira"

Tema medicinski potpomognute oplodnje ne bi trebala biti tabu tema već tema o kojoj bi se trebalo što više govoriti. Upravo je tu temu javno u Gradu Splitu prvi pokrenuo predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević .

Još prošle godine odjeknula je vijest kako će Grad Split biti treći grad u Hrvatskoj koji će sufinancirati potpomognutu oplodnju svojim građankama i građanima.

Država već plaća četiri ciklusa potpomognute oplodnje ako se ona obavlja u javnozdravstvenim institucijama, ali često to ne bude dovoljno stoga je od ove godine Grad Split odlučio sudjelovati u sufinanciranju narednim ciklusima medicinski potpomognute oplodnje za splitske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu, i one koje su već iskoristile četiri ciklusa koliko im plaća država, ako to obavljaju u javnim bolnicama, a da to nije dalo željeni rezultat.

To je amandman na prijedlog proračuna za 2023. godinu vijećnika Socijaldemokratske partije u splitskom Gradskom vijeću koji je donesen u studenome prošle godine, ali od tada do danas ništa se nije pokrenulo jer nije izrađen pravilnik.

Od realizacije još uvijek ništa

"Ovo je jako veliki problem u Hrvatskoj. Istraživanje pokazuje da se čak 20% mladih parova ne mogu ostvariti kao roditelji prirodnim putem. Iz tog razloga su ovi postupci medicinski potpomognute oplodnje jako bitni. Godišnje se izvede 7.500 tisuća zahvata na području Hrvatske, a rodi se oko 1.200 djece upravo ovim postupkom", kazao je Matijević.

U proračunu je usvojen amandman SDP-a kojim su osigurali 80 tisuća eura za tu namjeru, dodaje.

Svi parovi imaju pravo na četiri postupka preko HZZO-a, a nakon toga da upravo Grad subvencionira daljnje postupke. Dok Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove medicinski potpomognute oplodnje ženama u dobi do 42. godine, prijedlog splitskih socijaldemokrata je da se dob podigne do 44. ili 45.godine života.

"Naš prijedlog je bio da subvencioniramo 80% ako se zahvat izvede u KBC Split, 60% koliko se izvede u klinikama koje su na području grada Splita (postoje dvije takve) te 40% u poliklinikama na teritoriju Hrvatske i Europske unije ali ne više od tisuću eura. To bi se odnosilo na parove koje imaju prebivalište u gradu Splitu.

Naši građani se žele ostvariti kao roditelji, ali jednostavno neki nemaju mogućnost da postanu roditelji prirodnim putem i mi tu možemo preko ove mjere pomoći da lakše dođu do ostvarenja svog sna.

S obzirom na to da do sada nije došlo do nikakve realizacije, pozivamo gradonačelnika da to realizira. Sredstva su osigurana i ne postoji prepreka da se ne realizira, znam da je gradonačelnik u jednom trenutku imao vrijednosnih dilema, ali nije mi jasno zašto se nije krenulo u realizaciju.

Na ovoj temi ne želim politizirati, želim naglasiti još jednom i zamoliti gradonačelnika da realiziramo ovo jer je jako veliki interes. Nakon što sam prvi put pri;ao o ovoj temi, puno parova mi se javilo, puno je primjera. HZZO im daje dobru startnu poziciju, četiri postupka, međutim ako uđeš u 'crnu statistiku' država pere ruke i jedini koji može uskočiti jest lokalna samouprava, u ovom slučaju Grad", poručio je Matijević.

Ova mjera je demografska, solidarna i socijalna

Postoje gradovi koji već duže vremena to uspješno primjenjuju, između ostalih je i grad Ploče na čelu s gradonačelnikom i članom Predsjedništva SDP-a Hrvatske, Mišom Krstičevićem.

"Odluka o potpomognutoj oplodnji utječe i na demografsku priču, ima elemente demografske politike. Ova mjera ima najsnažniji solidarni učinak i kao takvu je treba promatrati. Današnje vrijeme u društvu nije baš tako stabilno nije lišeno stresa i nekakvih neugodnih događanja na dnevnoj razini tako da bilo kakav izlazak u susret upravo osobama koje pokušavaju ostvariti svoje roditeljske ambicije je kud i kamo hvalevrijedan.

Samim time ova mjera ima najznačajniju solidarnu komponentu,. U nekom smislu financijskog opterećenja za jedinice lokalne samouprave gotovo pa ništa ne znači odnosno minimalan je teret, ali tim osobama to je veliki vjetar u leđa. Iz toga razloga smatram da ne bi trebalo biti ikakvih opstrukcija da se takve stvari uvedu s obzirom na to da Split ima već formiranu stavku u proračunu i samo treba napraviti korak dalje, izraditi Pravilnik i pustiti to na snagu da se osobe mogu obratiti i dobiti financijsku pomoć.

Samim time ova mjera što je demografska i solidarna na neki način činimo i socijalnom", pojasnio je Krstičević.