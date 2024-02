Sudionica 'Večere za pet' u suzama ispričala tešku životnu priču: "Suprugu su našli tumor i krenula je borba"

Treća kandidatkinja emisije 'Večera za pet' ovoga tjedna je mesarka Alma Zustović, iza koje stoji teška životna priča, piše RTL.hr.

Naime, Almi je zbog teške bolesti preminuo suprug.

- 9.12. ove godine će biti dvije godine da sam, nažalost, udovica. Moj muž i ja nismo dugo bili u braku. 29.6.2019. smo se vjenčali i nakon šest mjeseci braka smo otkrili njegovu gnjusnu bolest - tumor na mozgu. Od tada je krenula borba. Bilo je jako teško. Prvo prihvatiti takvu bolest i općenito, bio je mlad. Borili smo se, ali nisam ja odustala i nisam odustala da on odustane jer sam iznimno pozitivna osoba. Stalno sam ga dizala. Nisam bila sama, obitelj je bila uz nas. Opet smo putovali, izlazili smo, družili se, nismo se zatvarali. Koliko puta je on htio da se malo zatvorimo i sve, no ja nisam dala. Rekla sam da živimo kako je, iz dana u dan, da se borimo i to je to - ispričala je Alma u suzama.

Prva kandidatkinja 'Večere za pet' ovoga tjedna je Dora, Almina prijateljica, koja je ispričala kako se Alma dobro nosila s ovom teško životnom situacijom.

- On je bio super, lijepo su se nadopunjavali, ali mislim da je Alma osoba koja si je posložila da je sretna što je imala priliku provest jedan dio života s njim. Mislim da ako si itko može tako posložiti, da izvuče nešto lijepo iz ovoga, to je Alma - rekla je Dora.

Alma kaže kako je od prvoga dana znala da njezin suprug neće dugo živjeti.

- Ipak, nisam rekla: 'Ah, gotov je'. Stvarno smo išli i privatno tražili pomoć i koristili svakojake stvari da bi on opstao - objasnila je.

Kasnije je otkrila kako joj je sada situacija na ljubavnom planu zanimljiva. Pomirila se s ocem svoje kćeri s kojim će pokušati još jednom.

- Ljubav je svuda oko nas, a ako netko to dobro zna, to je naša Alma - zaključila je Dora.