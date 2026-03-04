Suđenje Banožiću za smrt oca dvoje djece prekinuto

Suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima prekinuto je jutros nakon što je njegova obrana zatražila izuzeće nadležnih državnih odvjetništava, potvrdila je IIndexu njegova odvjetnica Ksenija Vržina. Banožiću se sudi zbog izazivanja prometne nesreće u studenom 2023. godine, u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Obrana traži izuzeće tužitelja

Banožićeva odvjetnica podnijela je zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika u Vinkovcima, kao i županijskog državnog odvjetnika i zamjenika u Vukovaru. Pozvala se na članak 37. Zakona o kaznenom postupku, prema kojem se odredbe o izuzeću sudaca primjenjuju i na državne odvjetnike.

Kaznena prijava protiv službenika i svjedoka

Kao razlog za izuzeće navedeno je da je Mario Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih službenika i dužnosnika tijela kaznenog progona te protiv svjedoka Mirka Đalića. Prijava ih tereti za kaznena djela protiv pravosuđa, konkretno za sprječavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Obrana je pojasnila da su u predmetu sudjelovali službenici PU vukovarsko-srijemske, vinkovačke prometne policije te tužiteljstva u Vukovaru i Vinkovcima. Odvjetnica Vržina je naglasila kako je, ako se tvrdnje iz prijave pokažu osnovanima, Banožiću ugroženo pravo na pravično suđenje. Istaknula je kako je "neprihvatljivo da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva službenika tijela kaznenog progona".

Što piše u kaznenoj prijavi

Kako doznaje Index, Mario Banožić podnio je kaznenu prijavu protiv nepoznatih službenika tijela kaznenog progona i protiv Mirka Đalića, tvrdeći da je u istrazi prometne nesreće iz studenog 2023. kod Vinkovaca svjesno konstruirani lažni svjedok. U prijavi se navodi da je Đalić, iako nije bio očevidac, u istrazi i na sudu dao lažan iskaz tvrdeći da je vidio nesreću i da se Banožićev automobil zabio u vozilo dok ga je pretjecao. Time ga se tereti za kazneno djelo davanja lažnog iskaza, dok se nepoznate službenike sumnjiči da su ga na to potaknuli kako bi otežali dokazivanje u postupku.

Obrana tvrdi da brojni dokazi dovode u pitanje taj iskaz. Dvoje građana, Biljana i Mario Skokić, izjavili su da su prvi stigli na mjesto nesreće, da ondje nisu vidjeli Đalića te da je njegov kamion tek kasnije projurio cestom. U prijavi se također navodi niz spornih okolnosti u radu policije i tužiteljstva, uključujući neevidentiranje nekih svjedoka, ograničavanje uvida u spis i nedostupnost fotografija i drugih materijala iz istrage.

Suđenje prekinuto do odluke DORH-a

Nakon što je tužiteljica Branka Obrovac izjavila kako nema komentara na zahtjev, sudsko vijeće se povuklo. Sutkinja je potom prekinula raspravu, jer o izuzeću cjelokupnog Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva mora odlučiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Očekivao se iskaz optuženog

Do prekida je došlo na ročištu na kojem je Banožić trebao iznijeti svoju obranu, čime je dokazni postupak trebao završiti. Prethodno su izneseni svi dokazi i saslušani svi svjedoci, uključujući suprugu poginulog Šarića. Bivši se ministar na početku suđenja izjasnio da se ne osjeća krivim, najavivši da će obranu iznijeti na samom kraju postupka.