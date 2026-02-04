Nastavlja se suđenje Banožiću: Bivši ministar u prometnoj nesreći usmrtio oca dvoje djece

Nastavlja se suđenje Mariju Banožiću.

Podsjetimo, bivši ministar obrane skrivio je prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginio Goran Šarić.

Danas bi se na vinkovačkom sudu trebalo održati ispitivanje posebnog vještaka koji je zadužen za izradu opsežne analize prometne nesreće, javljaju 24 sata.

Početak suđenja bivšem ministru Banožiću kasni jer sudac porotnik nije još došao.