Nastavlja se suđenje Banožiću: Bivši ministar u prometnoj nesreći usmrtio oca dvoje djece

Suđenje kasni
Mario Banožić

Nastavlja se suđenje Mariju Banožiću.

Prije točno godinu dana Banožić je usmrtio oca dvoje djece

Kako to? Skoro godinu dana od Banožićeve nesreće odgođena je nova rasprava!

Podsjetimo, bivši ministar obrane skrivio je prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginio Goran Šarić.

Banožić danas opet na sudu: Svjedočit će prometni vještaci

Danas bi se na vinkovačkom sudu trebalo održati ispitivanje posebnog vještaka koji je zadužen za izradu opsežne analize prometne nesreće, javljaju 24 sata.

Početak suđenja bivšem ministru Banožiću kasni jer sudac porotnik nije još došao.

