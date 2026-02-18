Sudar dvaju osobnih vozila i autobusa u Kaštelima na staroj cesti. Jedna osoba ozlijeđena

U 19:30 sati došlo je do prometne nesreće u Kaštel Gomilici, na Staroj cesti, u blizini trgovine "Metalija Auto dijelovi".
Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru su sudjelovala dva osobna vozila i autobus.
Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba ozlijeđena. Prema prvim informacijama s terena, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim ozljedama.
Vozači se mole za oprez i strpljenje zbog mogućih gužvi na mjestu nesreće i obavljanja policijskog očevida.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
5
0