Sudar dvaju osobnih vozila i autobusa u Kaštelima na staroj cesti. Jedna osoba ozlijeđena

U 19:30 sati došlo je do prometne nesreće u Kaštel Gomilici, na Staroj cesti, u blizini trgovine "Metalija Auto dijelovi".

Prema zasad dostupnim informacijama, u sudaru su sudjelovala dva osobna vozila i autobus.

Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba ozlijeđena. Prema prvim informacijama s terena, ne bi se trebalo raditi o ozbiljnijim ozljedama.

Vozači se mole za oprez i strpljenje zbog mogućih gužvi na mjestu nesreće i obavljanja policijskog očevida.