SUDAMJA Feštu će s tri koncerta uveličati članovi KUDŽ Filip Dević

KUD Filip Dević i ove godine nastavlja s njegovanjem i očuvanjem bogate kulturne baštine. U sklopu obilježavanja Sudamje 2026., uz pokroviteljstvo Grad Split, organizirana su tri koncerta namijenjena svim ljubiteljima tradicijske glazbe i folklora.

Iz Društva poručuju kako je riječ o programu koji slavi nasljeđe i zajedništvo, a publiku očekuju večeri ispunjene pjesmom, plesom i autentičnim dalmatinskim ugođajem.

„Na dobro vam došla Sudamja“, poručili su organizatori, pozivajući građane i posjetitelje da se pridruže proslavi jednog od najvažnijih splitskih blagdana.