Sud presudio da Trump ne može proširiti ubrzani postupak deportacije

Savezni žalbeni sud u subotu je odbio odobriti administraciji Donalda Trumpa proširenje ubrzanog postupka deportacije kako bi se omogućilo ubrzano uklanjanje imigranata koji žive daleko od granice.

Vijeće američkog žalbenog suda za Distrikt Columbia, prihvaćeno u omjeru 2-1, odbilo je odgoditi središnji dio presude suca nižeg suda koji je utvrdio da politike administracije krše prava imigranata na pravičan postupak koji mogu biti uhićeni bilo gdje u SAD-u, piše The Guardian.

Američka okružna sutkinja Jia Cobb u presudi od 29. kolovoza stala je na stranu skupine za prava imigranata i spriječila američko Ministarstvo domovinske sigurnosti da provodi politike koje izlažu imigrante riziku od brzog protjerivanja ako administracija vjeruje da su u zemlji manje od dvije godine.

Administracija je zatražila od okružnog suda u Distriktu Columbia da odgodi tu presudu dok se žali.

No, sutkinje američkog okružnog suda Patricia Millett i J. Michelle Childs rekle su da je malo vjerojatno da će administracija uspjeti pokazati da njezini sustavi i postupci adekvatno štite prava imigranata na pravičan postupak prema petom amandmanu američkog ustava.

Suci, oboje imenovani od strane demokratskih predsjednika, naveli su „ozbiljne rizike pogrešnog sažetog udaljavanja“ koje predstavlja napor administracije da proširi ubrzani proces deportacije izvan granica kako bi obuhvatio cijeli SAD.

Iako je sud uglavnom ostavio Cobbovu naredbu na snazi, zadržao je dio nje u mjeri u kojoj je zahtijevao promjene u načinu na koji imigracijske vlasti utvrđuju ima li netko vjerodostojan strah od vraćanja u zemlju podrijetla.

Američka okružna sutkinja Neomi Rao, koju je imenovao Trump, ne složila se i nazvala Cobbovu presudu „nedopustivim pravosudnim uplitanjem“.

Ministarstvo nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Žalba administracije o meritumu trebala bi se saslušati 9. prosinca.

Gotovo tri desetljeća ubrzani postupak udaljavanja koristio se za brzo vraćanje imigranata uhićenih na granici. U siječnju je administracija proširila svoj opseg kako bi obuhvatila nedržavljane uhićene bilo gdje u SAD-u koji nisu mogli dokazati da su u zemlji bili dvije godine.

Politika je odražavala onu koju je Trumpova administracija usvojila 2019. godine, a koju je administracija Joea Bidena kasnije poništila. Trumpovu politiku osporila je i grupa za zagovaranje prava imigranata Make the Road New York.