Sučeljavanje Balova i Ivoševića u studiju Dalmacije Danas: "Prigodno sam se danas obukao u crno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije"

U studiju Dalmacije Danas održano je sučeljavanje splitskih gradskih vijećnika Jakše Balova (HDZ) i Bojana Ivoševića (Centar). Tema emisije bila je aktualna politička situacija u Splitu, a vijećnici su odgovarali na ključna pitanja vezana uz funkcioniranje grada.

U fokusu rasprave našla su se pitanja:

Kako ocjenjuju dosadašnji mandat gradonačelnika Tomislava Šute, nešto više od pola godine od njegova preuzimanja dužnosti?

Hoće li proračun za 2026. godinu biti izglasan na sjednici Gradskog vijeća u petak te tko u ovom trenutku čini stabilnu većinu?

Kakav je odnos Grada prema Hajduku te treba li Split graditi novi stadion?

Ovise li infrastrukturna ulaganja o tzv. “vertikali vlasti” te što će biti s projektima kao što su brza cesta Split – Omiš, RCČO Lećevica i odlagalište Karepovac?

Naša novinarka Tonka posebno je pitala Balova o povećanju poreza na nekretnine i komunalnog doprinosa, nakon što je Ivošević tu temu otvorio na svom Facebooku.

Balov i Ivošević imali su pravo dovesti goste, pa su se u publici našli Srđan Marinić i Ivana Zelić, koji su im također postavili pitanja.

Tko je u raspravi dominirao i kakve su poruke poslali vijećnici pogledajte u video prilogu.

Opširan izvještaj slijedi tijekom jutra.