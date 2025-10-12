Subotnja večer u Splitu nije prošla mirno: Zapaljeni kontejneri, klima gorjela, a gorivo curilo po cesti!

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Splitsko-dalmatinske županije imali su protekla 24 sata nekoliko tehničkih intervencija i požara.

U 18:14 sati splitski vatrogasci intervenirali su u Ulici Dražanac zbog istjecanja goriva iz automobila. Na teren su izašla tri vatrogasca s dva vozila te su uspješno sanirali curenje.

U 21:04 sati planulo je smeće u dva plastična i jednom metalnom kontejneru na Poljičkoj cesti. Jedan kontejner u potpunosti je izgorio, dok je drugi djelomično oštećen. Požar su ugasila tri vatrogasca s dva vozila Javne vatrogasne postrojbe Split.

U 22:56 sati vatrogasci su pozvani u Šibensku ulicu zbog požara vanjske jedinice klima uređaja. Do njihova dolaska požar je već bio ugašen od strane građanina, a vatrogasci su dodatno osigurali mjesto intervencije isključivanjem struje i odspajanjem uređaja.

S područja županije zabilježene su dvije intervencije DVD-a.

U Dugom Ratu u 12:47 sati izbio je požar otvorenog prostora koji su gasili vatrogasci DVD-a Dugi Rat s 14 vatrogasaca i četiri vozila. Požar je ugašen u 13:30 sati, a izgorjelo je oko 2000 četvornih metara trave, niskog raslinja i borove šume.

Druga intervencija zabilježena je u mjestu Gizdavac – Milina u 14:55 sati, gdje su požar otvorenog prostora gasili članovi DVD-a Klis i DVD-a Muć s ukupno devet vatrogasaca i četiri vozila. Požar je ugašen u 17:00 sati, a opožarena je površina od oko jednog hektara trave i niskog raslinja.