Subotnja gužva na splitskom Pazaru, evo što se nudi i po kojim cijenama

Iako smo pred vratima listopada, sunce je danas bome dobro udarilo, a temperature su oko 24°C. Pazar je i danas prepun, kako domaćima tako i turistima.

A ponuda je zaista bogata, može se naći voće za svačiji gušt. Naravno, pitanje je i koliko ste za nj spremi izdvojiti, jer cijene možda neće biti za svačiji džep. Kilo grožđa je od 3€ do 5€, za kilogram šipka ćete dati 4€, a mogu se naći i šljive.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A kakva je ostala ponuda i što ima za one koji možda gledaju povrće, bacite oko na našu galeriju.

Kada su šljive najsočnije?

Šljive su jedno od omiljenih voća ljeta i jeseni, a njihova sezona u Hrvatskoj traje otprilike od sredine srpnja do listopada, ovisno o sorti. Rane sorte dozrijevaju već u srpnju i kolovozu, dok najviše šljiva na tržnicama možete pronaći tijekom kolovoza i rujna. Kasnije sorte omogućuju uživanje u ovom voću i tijekom listopada.

Osim što su sočne i slatke, šljive su i iznimno zdrave. Bogate su vlaknima, vitaminima (posebno vitaminom C i K) i mineralima poput kalija, a poznate su i po povoljnim učincima na probavu i zdravlje crijeva.

U kuhinji su šljive svestrane. Možete ih jesti svježe, sušiti, pripremati kompote, pekmeze i kolače, ali i koristiti u slanim jelima. Njihov slatko-kiselkasti okus posebno dolazi do izražaja u kombinaciji s orasima, sirom ili glaziranim povrćem.