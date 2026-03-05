Studenti u Splitu upoznaju poslodavce na UNIST Career Speed Datingu

Studenti Sveučilišta u Splitu imat će priliku u kratkom vremenu upoznati brojne poslodavce i predstaviti se potencijalnim budućim poslodavcima na petom UNIST Career Speed Datingu, koji će se održati u četvrtak, 12. ožujka, od 12 do 15 sati u multifunkcionalnoj dvorani SPINIT inkubatora Sveučilišta u Splitu u Matoševoj ulici.

Riječ je o događaju koji studentima omogućuje kratke i dinamične razgovore s predstavnicima tvrtki, tijekom kojih mogu predstaviti svoje vještine, interese i karijerne planove. Cilj je studentima omogućiti izravan kontakt s poslodavcima te ih upoznati s mogućnostima zapošljavanja, studentskog rada i stručne prakse.

Ove godine sudjeluje 18 poslodavaca iz različitih sektora, među kojima su HNK Hajduk, Adriatic.hr, Radisson Blu Resort & SPA Split, Hotel Park Split, Tommy, Deltron, Studenac, HEP, SeekandHit, Grand Hotel Lav, President grupa, UHY HB Ekonom, UHY Savjetovanje, Studentski centar Split, Zagrebačka banka, Unisport – Europske sveučilišne igre, Adriatic osiguranje i Udruga Liberato.

Sudjelovanje na događaju je besplatno, no potrebna je prethodna prijava putem online obrasca. Broj mjesta je ograničen pa organizatori studentima savjetuju da se prijave na vrijeme i pripreme životopis.

Kako bi se što bolje pripremili za susrete s poslodavcima, studenti će dan ranije, 11. ožujka u 12 sati, također u SPINIT inkubatoru, moći sudjelovati na radionici „Priprema za UNIST Career Speed Dating“. Na radionici će dobiti praktične savjete o predstavljanju poslodavcima, ostavljanju dobrog prvog dojma i učinkovitom iskorištavanju kratkog vremena razgovora.

Career Speed Dating već nekoliko godina okuplja studente i poslodavce u neformalnom, ali profesionalnom okruženju te se pokazao kao dobra prilika za uspostavljanje prvih poslovnih kontakata i upoznavanje tržišta rada. Za mnoge studente upravo takvi kratki razgovori postaju prvi korak prema praksi, studentskom poslu ili stalnom zaposlenju.

Događaj organiziraju Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu i Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.